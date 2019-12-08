Tel Abyad kırsalına elektrik verildi

MillÎ Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silâhlı Kuvvetleri ve diğer kurumlarının yaptığı çalışmalarla Rasulayn, Derbesiye, Haseke ve kırsal kesimlerini de besleyen Allouk Su Tesisi’nde bulunan 30 kuyudan 26’sının onarılarak gerek Barış Pınarı Harekâtı bölgesine gerekse Haseke, Derbesiye ve buraların kırsal alanlarının su ihtiyaçlarının karşılandığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bölgede su sorunu büyük ölçüde çözülürken, elektrik sorununun da çözüme kavuşması için harekete geçildi. M4 karayolunun güneyini ve Barış Pınarı Harekâtı bölgesini besleyen Mabruka elektrik trafosu onarımına 22 Kasım’da başlanmıştı. Mabruka elektrik trafosunun onarımının büyük oranda tamamlanmasının ardından bugün Ayn İsa’da Rus askerî yetkililerle gerçekleşen görüşme ile Tişrin Barajı’ndan Barış Pınarı Harekâtı bölgesine elektrik ulaştırılması sağlandı. Bu kapsamda Tel Abyad kırsalına elektrik verilmeye başlandı. Tel Abyad merkez ve Rasulayn bölgesi için de çalışmalar sürüyor.”

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Suriye’de kilit öneme sahip otoyolda teftiş

Suriye’deki Rus Askerî Grup Komutanlığı yetkilileri ve 6. Mekanize Piyade Tümen ve Müşterek Özel Görev Kuvvet (MÖGK) Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, stratejik öneme sahip M4 Haseke-Halep otoyolu üzerinde Ayn İsa’dan Tel Tamer kasabasına kadar teftiş amaçlı yolculuk gerçekleştirdi. Rusya ve Türkiye’nin 2 Ekim’de Soçi’de imzaladıkları mutabakat maddelerinin pekiştirilmesi amacıyla yapılan ortak yolculuk kapsamında Rus ve Türk askerler, ordu birliklerinin M4 otoyolundan çekiliş sürecini kontrol etti, Türkiye ve Suriye ordularının yolun etrafındaki gözlem noktalarının yerleşim yerlerini belirledi. Sputnik’in haberine göre, askerler ayrıca Aliya ve Tel Tamer bölgelerinde mayın temizleme çalışmalarını ve Suriye’nin kuzeyinde, Resulayn ve Tel Abyad arasında bulunan Mabruka sığınmacı kampının bulunduğu bölgedeki elektrik trafosunun devreye alınmasını teftiş etti.

Yapılan teftiş sonucunda her iki taraf, anlaşmaların uygulanmasından memnun kaldı.