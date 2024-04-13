Teleferik tesisinin yıllık kontrolleri yapılmadı mı?

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı İbrahim Atmaca, Antalya’da meydana gelen kazada 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı Tünektepe Teleferik Tesisi’nin ruhsatlandırma sonrası yapılması gereken yıllık periyodik kontrollerinin Odaları tarafından gerçekleştirilmediğini bildirdi.

Atmaca, yaptığı yazılı açıklamada, teleferik, asansör ya da diğer kaldırma ve iletme araçlarının, her türlü iş ekipmanının ilk ruhsatlandırılması, bakımları ve periyodik kontrollerinin son derece önemli olduğunu belirtti. Özellikle periyodik kontrol mekanizmasının piyasanın insafına bırakılmaması, bu denetimlerin kamusal alanda hizmet veren akredite kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini her platformda vurguladıklarını aktaran Atmaca, özetle şunları kaydetti:

Ruhsattan sonrası yok

“Antalya, Sarısu-Tünektepe’de bulunan, imal yılı 2016 olan 8 kişilik kabinli otomatik klemli teleferik tesisinin teknik özelliklerinin, bakım ve tesis operatörlerinin yeterliliği ve sistem donanımlarının uygunluğu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından incelenmiş, 8 Kasım 2017’de düzenlenen ruhsatla, mevcut durumunun korunması koşuluyla çalıştırılmasının ‘uygun’ olduğu kanaatine varılarak tesis ruhsatlandırılmıştır. Ruhsatlandırma öncesi ilk inceleme 12 ve 13 Aralık 2016’da yapılmış, eksiklikler tespit edilmiş, eksikliklerin giderilmesi neticesinde 16 Ekim 2017’de yapılan inceleme sonucunda söz konusu ruhsatlandırma gerçekleştirilmiştir. Ancak önemle belirtmek isteriz ki söz konusu tesisin ruhsatlandırma sonrası yapılması gereken yıllık periyodik kontrolleri Odamız tarafından gerçekleşmemiş ve Odamıza böyle bir talep gelmemiştir. Ruhsat aşamasında var olan uygunluğun sürekliliği, ancak bakım ve periyodik kontrollerin eksiksiz yapılmasıyla mümkün olacaktır.”