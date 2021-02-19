Temel insan hakları hiçe sayıldı

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün Boğaziçi raporunda, örgütün Avrupa ve Orta Asya direktörü Hugh Williamson, şu ifadelerikullandı: “Rektör ataması ve bu hareketi protesto eden öğrencilerin şiddet kullanılarak tutuklanması, hükümetin temel insan haklarını hiçe saydığını gösteriyor.“

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne daha önce AKP’den aday adayı olmuş Prof. Dr. Melih Bulu’yu atamasıyla, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunlardan tepkiler yükselmiş, halen devam eden ‘kayyım rektör’ protesto gösterileri başlamıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü ‘kayyım rektör’ protestoları hakkında bir rapor yayımladı.

Dördü gözaltı sonrası serbest bırakılmış 18 öğrenci, dört avukat ve iki akademisyen görüşüldüğü, görüntülerin ve yasal belgelerin incelediği ve dört öğrenci protestosunun izlendiği aktarılan raporda şunlar kaydedildi: “Boğaziçi Üniversitesi’nin öğrencileri ve akademik personeli, kurum üzerinde devlet kontrolünü dayatma ve akademik özerklik ve özgürlüğü baltalamaya yönelik bir hareket olarak gördükleri atamaya itirazlarını barışçıl bir şekilde ifade etme hakkını yasal olarak kullandı.”

Orantısız güç vurgusu

Raporda, yetkililerin protestolara ‘sürekli olarak orantısız güç kullanımı ve keyfi gözaltı ile yanıt verdiği’ kaydedildi. 4 Ocak’taki ilk protestolarda orantısız güç kullanımının belirgin olduğu vurgulandı ve şöyle devam edildi: “Eylemlere katılan bir Boğaziçi üniversitesi öğrencisi, polisin onu yakalayıp sürükleyerek bileklerini, kollarını ve sırtını yaraladığını söyledi. İlk ismini Muhammed olarak veren bir başka öğrenci, polislerin bir protestocuyu üniversite binası içinde park etmiş bir otobüse sürüklerken gördüğünü söyledi.

Polisin kampüs içindeki öğrencilerin çıkışını ve kampüs dışındaki protestocuların toplanmasını engellediği 1 Şubat günü, müdahale daha da sertleşti. İnsan Hakları İzleme Örgütü, en az dört protestocuyu tutuklamak için aşırı güç kullandığına tanık oldu. 2 Şubat’ta aşırı güç kullanımı önemli ölçüde arttı, İnsan Hakları İzleme Örgütü tutuklamaya direnmeye çalışmayan protestocuları tekmeleyen birkaç polis memurunun görüntülerini gördü.”