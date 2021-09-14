Temel sorun yargı kararlarının kolayca değişmesi

Hukukçu Dr. Muzaffer Şakar, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğuydu.

“Bürokrasi ile yargı oldukça çelişen kavramlar” diyen Şakar, şunları söyledi: “Bugün temel sorun yargının bu kadar kolay değişebiliyor, dönüşebiliyor olması ve yargı kararlarının dönemin değişmesiyle birlikte farklı mecraya akabilmesi. Hakimlerin tarafsız olmasından öte tarafsız görünebilmesi önemli. Hâkimler velev ki tarafsız olsun; bir kez böyle bir (aksi yönde) intiba oluştuysa bunu değiştirmeniz gerekir.” Şakar, “Hakimlerin meslekten çıkarılma haricinde yargı yoluna başvurma şansı yok. Bugün İstanbul’dan alıp, hakimi başka bir yere gönderdiğinizde hakimin yargı yoluna başvurma olanağı yok. Sadece HSK’ya yeniden inceleme talep edebilir. Bu açıdan bakıldığında hakimlerin sıradan bürokratların sahip olduğu birtakım güvencelere sahip olmadıklarını görüyoruz” diye konuştu.