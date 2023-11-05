Temsilcilerimiz toplandı

Yeni Asya "Sonbahar 2023 Dönemi Umumî Temsilciler Toplantısı" gazetemizin Güneşli tesislerinde dün yapıldı.

Avustralya ve Avrupa’dan gelen temsilcilerimizin de iştirak ettiği toplantı, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Güneşli, İstanbul adresimizdeki merkez binamızın toplantı salonunda gerçekleşen buluşmada Yeni Asya A.Ş. faaliyet raporu okundu, hedef ve projeler konusunda temsilcilerimize bilgi verildi.

Sonbahar 2023 Dönemi Umumî Temsilciler Toplantısı, gazetemizin Güneşli’deki merkez tesislerinde dün yapıldı. Foto: Yasin Aydın - Yeni Asya Verimli müzakerelere sahne olan toplantıda gündemdeki konular ele alındı, iç ve dış siyasî gelişmeler ile neşriyat hizmetlerimiz değerlendirildi. Kur’ân-ı Kerim tilâveti ve Risale-i Nur dersiyle başlayan toplantıda, gazetemiz, kitap neşriyatı ve dergilerimizin daha geniş kitlelere ulaştırılması için yapılacak çalışmalar gözden geçirildi.

Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik de toplantıda konuşma yaptı. Bölgelerdeki hizmetlerin gelişerek devam ettiğini belirtilen temsilcilerimiz, yeni projelerle ilgili görüş ve düşüncelerini paylaştılar. Musa Aydın - Yeni Asya

Fotoğraflar: Yasin Aydın - Yeni Asya

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