"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Temyiz duruşması ekim ayında yapılacak

25 Temmuz 2019, Perşembe 10:42
Hakan Atilla'nın avukatı Halil Uzun, "hatalı yargılama" yapıldığı gerekçesiyle açtıkları temyiz davasının ilk duruşmasının ekim ayında görüleceğini söyledi.

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı Halil Uzun, Atilla'nın Türkiye'ye dönmesinin ardından müvekkili hakkındaki suçlamaların düşürülmesi ve suçsuz olduğunun ispatlanması için bir üst mahkemeye yapılan temyiz başvurusu ve sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hakan Atilla'nın uzun süren ayrılığın ardından vatanına dönmesi ve ailesine kavuşmasının mutluluğunu yaşadığını belirten Uzun, temyiz sürecine ilişkin şunları söyledi:

''Temyiz aşamasında bulunan yargı süreci devam ediyor ve müvekkilim temyiz mahkemesinin mahkumiyet hükmünü bozacağı ümidini taşıyor. Temyiz mahkemesi, Mehmet Hakan Atilla hakkındaki davanın ilk duruşmasının 21 Ekim'de başlayan hafta yapılacağını belirledi.''

İkinci bir duruşma olmayacak

Uzun, Atilla'nın temyiz duruşmasında avukatları tarafından temsil edileceğini dile getirerek, bu duruşmanın ardından başka bir duruşma yapılmayacağını ve mahkemenin kararının bekleneceğini anlattı.

Temyiz süreciyle ilgili bilgi kirliği oluşmaması ve sürecin zarar görmemesi için gerek duyulduğunda kamuoyunu bilgilendireceklerini söyleyen Uzun, sosyal medyada, Twitter'da açılan hiçbir hesabın müvekkili Hakan Atilla'ya ait olmadığını ve paylaşımlara itibar gösterilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Hakan Atilla, ABD'de İran yaptırımları davasında hakkında verilen hükmün ardından avukatları aracılığıyla temyiz mahkemesine başvurmuş, ''hatalı ve adil olmayan yargılama'' yapıldığı gerekçesiyle mahkeme kararının bozulması ve hakkındaki suçlamaların düşürülerek beraat etmesi, bunun reddedilmesi durumunda ise yeniden yargılama talebinde bulunmuştu.

Atilla, tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmesi ve sınır dışı işlemlerinin tamamlanmasının ardından çarşamba günü New York JFK Havalimanı'ndan Türkiye'ye gönderilmiş, İstanbul'da ailesi ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından karşılanmıştı.

Dava süreci

Hakan Atilla, 27 Mart 2017'de New York JFK Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve İran yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla açılan davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. Jüri, Atilla'yı hakkındaki 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulmuş, "kara para aklama" suçlamasından ise masum olduğuna karar vermişti.

İran yaptırımları davasında suçlu olduğu iddia edilen Hakan Atilla'ya 32 ay hapis cezası verilmiş, iyi hal durumundan cezası 28 aya düşürülmüş, 19 Temmuz'da tahliye edilmiş ve sınır dışı işlemlerinin ardından 23 Temmuz'da Türkiye'ye gönderilmişti.

ABD’nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016’da ABD’de tutuklanan iş insanı Rıza Sarraf ise yargılanmasına kısa süre kala 26 Ekim 2017’de hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti.

 

AA

Etiketler: hakan atilla
Okunma Sayısı: 465
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Elektronik haberleşmede en fazla bu konulardan şikayetçi olduk

    Azerbaycan'a vize 1 Eylül'den itibaren kalkıyor

    TÜİK yazılı medya istatistiklerini açıkladı: 'Gazete ve dergi sayısı azaldı'

    Afganistan'da kan durmuyor!

    "Radar aracı benzinliğin içine konulmuş"

    Bilet almak için acele edin!

    "İhlalin kaynağını kurutmak istiyorsak..."

    Suudilere silah satışını engelleyecek tasarıyı yeniden veto etti

    Temyiz duruşması ekim ayında yapılacak

    YAŞ 1 Ağustos'ta toplanacak

    Düzce kayıp çocuklarını arıyor

    İsrail’e dünyadan tepki yağıyor

    Huzurevindeki kreş, yaşlılara moral veriyor

    Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanları yok sayıyor!

    BM'nin İsrail'i kınama bildirisine ABD engel oldu

    Çocuklar, tatili hastalıklı geçirmesin

    Yerel basının ölüm fermanı

    Kurban Bayramı eziyete dönüşmesin

    İdlib'de ölü sayısı 17'ye yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargıda hava döndü mü?
    Ahmet BATTAL

    Kurucusuz parti: AKP!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Türk kökenli İngiltere Başbakanı Johnson
    Faruk ÇAKIR

    10 milyon kişi
    Ali Rıza AYDIN

    Allah’ın hesabı
    Genel

    “Nur’un birinci talebesi”: Hulusi Yahyagil
    Genel

    "Radar aracı benzinliğin içine konulmuş"
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Halil ELİTOK

    Yanlışa dur deme erdemi
    Genel

    "İhlalin kaynağını kurutmak istiyorsak..."

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.