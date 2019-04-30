Terör Örgütü PKK/PYD'den saldırı: 7 asker yaralı

Suriye'de bulunan TSK unsurlarına terör örgütü PKK/PYD tarafından düzenlenen saldırıda 7 askerimiz yaralandı. Yaralı askerlerimiz Kilis Devlet Hastanesine getirildi.
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 7 asker yaralandı.
YARALI ASKERLER KİLİS'E GETİRİLDİ
Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye'deki TSK unsurlarına saldırı düzenlendi. Saldırıda 7 asker yaralandı. Yaralı askerlerin 3'ü Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan 4 yaralı asker sınır hattından helikopterle çevre illerdeki hastanelere gönderildi.