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21 HAZİRAN 2024 CUMA - YIL: 55

Toplum değişime hazır, güven veren kazanır

21 Haziran 2024, Cuma 00:23
Yöneylem Araştırma Koordinatörü Doç. Dr. Derya Kömürcü, AKP iktidarının geleceksizlik ve güvencesizliğe sürüklediğini söyleyerek muhalefetin güven vermesi gerektiğini ifade etti.

Tarihinde ilk defa ikinci parti konumuna düşen AKP iktidarının bir taraftan MHP ile yaşadığı çatışma devam ederken diğer yandan rejimin olanca krizi de sürüyor. Başta ekonomik kriz olmak üzere ülke sorunlarını da yönetemez hale gelen iktidar, yumuşama tartışmaları ile toplumun büyük bir desteğini arkasına almayı başaran muhalefeti dizayn etme peşinde. Muhalefetin bu tartışmalar içerisinde nasıl bir pozisyonda kalacağı ise siyasetin gelecek dönemi açısından oldukça kritik.  Yöneylem Araştırma Koordinatörü Doç. Dr. Derya Kömürcü, “Hemen hemen tüm araştırmalarda en önemli sorun çok büyük farklarla hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, enflasyon, işsizlik gibi başlıklar altında ifade edilen ekonomik kriz çıkıyor. Bıçak kemiğe dayanmış durumda ve yurttaşlar elindekini kaybetmemeyi kazanç sayıyor şu anda. Güvencesizlik böyle bir şey, sahip olduğun her şeyi kaybedebileceğin hissiyle yaşamak durumundasın. Bundan daha da kötüsü geleceksizlik. Gelecekten umutlu olmayan bir toplum şu anda Türkiye toplumu ve her şey daha kötüye gidecek kaygısı hâkim” dedi.

Hukuk sistemi çökmüş durumda

BirGün’ün haberine göre, “Gençler ilk fırsatta ülkeyi terk etme peşinde” diyen Kömürcü, şunları söyledi: “Hukuk sistemi çökmüş durumda, kimse adaletin olması gerektiği gibi tecelli edeceğine inanmıyor. Tanıdığı, yakını, siyasi bağlantısı olanın, borusunun öttüğü bir hukuk düzeni şu anda Türkiye’de hâkim. Eğitim sistemi zaten hiç düzelmedi ve 22 yıllık iktidarın en başarısız olduğu alan. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye toplumunun bir iktidar değişikliğine, hatta geniş anlamda bir siyasi elit tasfiyesine hazır olduğunu söylemek mümkün. Ancak değişimden korkan da çok geniş bir kesim olduğunu göz ardı etmemek gerekir. Bunlar esas olarak AKP’nin toplumsal tabanını oluşturuyor ve kaygı içinde yaşıyorlar. Temel dürtüleri sahip olduklarını muhafaza etmek. Dolayısıyla topluma umut verebilen, daha iyi bir yaşam vaat edebilen ve bu konuda inandırıcı olan siyasi aktörlerin yükseleceği bir sürece girdiğimizi düşünüyorum.”

 

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