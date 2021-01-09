TSK silâhının MİT’te işi ne?

TSK, Emniyet ve MİT’in taşınır mallarını herhangi bir şarta bağlı olmadan birbirine devredebilmesinin önünün açılması tepki topladı.

“Türk Silâhlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilâtı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Taşınır Mal Yönetmeliği’nde” önemli bir değişiklik yapıldı. Resmî Gazete’de önceki gün yayımlanan değişiklikle “Millî güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliğini ciddî şekilde tehdit eden terör, toplumsal olaylar ve şiddet hareketlerinin meydana gelmesi durumunda TSK, Emniyet ve MİT’in taşınır mallarını herhangi bir şarta bağlı olmadan birbirine devredebilmesinin” önü açıldı. Ayrıca yönetmelikteki “Taşınır mal işlem belgesi düzenlenmeyecek mallar” maddesine “Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nca uluslar arası anlaşmalara dayanılarak dost veya müttefik ülkelere ve bu ülkelerde bulunan kamu veya özel nitelikli kurum ve kuruluşlara mal ve hizmetin yardım olarak verilmesi maksadıyla tedarik edilecek taşınırlar” bendi eklendi.

Tartışma konusu oldu

Independent Türkçe’nin haberine göre, yapılan bu düzenleme özellikle sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Düzenlemenin muhtemel bir iç çatışmaya veya darbe girişimine karşılık hazırlık olduğunu iddia edenler oldu. Eleştirilerin yoğunlaştığı noktalardan biri de normal şartlarda görevi istihbarat toplamak olan MİT’in görevi kapsamında olmayan toplumsal olaylarda TSK’nın neden araç ve silâhına ihtiyaç duyabileceği sorusu oldu. Yine halihazırda panzer tipi zırhlı araçlara, helikopterlere, dronelar ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü kanalıyla ağır makineli tüfek, roketatar, keskin nişancı tüfeği, küçük çaplı havan toplarına sahip olan Emniyet’in ayrıca TSK’dan ilâve araç ve gerece ihtiyaç duyup duymayacağı da merak konusu oldu.

Böyle bir düzenlemeye ihtiyaç yoktu

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Strateji Kurulu Üyesi Emekli Albay Ünal Atabey, öncelikle toplumsal olaylarda göstericilere karşı ağır silâh kullanılmasının kargaşanın büyümesine neden olacağını, bu nedenle kolluk güçlerinin yasalar gereği hafif silâhlarla donatıldığını hatırlattı. Atabey, yapılan düzenlemenin amacına dair tahminini şöyle anlattı: Yapılan düzenleme ile daha çok Türkiye ile ikili anlaşmalar imzalayan ülkelere gönderilmesi ihtiyacı hissedilen silâhların MİT üzerinden transferi için pratik bir yöntemin benimsendiğini hissediyorum. Atabey, ancak böyle bir düzenlemeye de aslında ihtiyaç olmadığını öne sürerek, “İki ülke arasında anlaşma yapıldıysa bu transferleri yasalar çerçevesinde yapabilirsin. Ayrıca özel bir düzenlemeye gerek olmadığını düşünüyorum” dedi.