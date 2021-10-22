TÜGVA yöneticilerinin maaşları İBB’den gitmiş

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yöneticilerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) görev yaparken aldıkları maaşlar ortaya çıktı.

Belediye el değiştirene kadar İmar Müdürlüğü’nde genel proje personeli olan TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu’nun her ay 12 bin 60 TL maaş, 6 bin TL yönetici tazminatı ve üç ayda bir de 18 bin TL ikramiye aldığı öğrenildi. Gazeteci İsmail Saymaz’ın haberine göre, 31 Mart’a kadar İBB’de çalışan TÜGVA yöneticilerinin bir kısmının bordrosu şöyle: “Eğitim Koordinatörü ve Mütevelli Heyeti Üyesi Faruk Duruş: 13 Eylül 2011’de işe girdi. İGDAŞ’ta uzmandı. Aylık 10.680 TL maaş ve üç ayda bir 10.680 TL ikramiye aldı. 14 Nisan 2019’da ayrıldı. Üniversite Koordinatörü Beytullah Çimen: 1 Kasım 2018’de işe girdi. İSTGÜVEN’de büro personeliydi. Aylık 7.170 TL maaş, 730 TL sosyal yardım, üç ayda bir 7.170 TL ikramiye aldı. 11 Nisan 2019’da ayrıldı.”