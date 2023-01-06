TÜİK’E GÖRE SADECE SON 5 YILDAKİ TÜFE YÜZDE 245’İ BULDU. ÖNCESİNDE NEREDEYSE BİRE BİR AYNI OLAN TÜFE-ÜFE FARKI YÜZDE 294’E ÇIKTI.

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK

YOKSULLUKTA BİRLEŞTİRİLDİK

Dr. Murat Kubilay: “Aslında çalışanların sadece yüzde 5-10'unu ilgilendirecek olan asgarî ücret neredeyse 3'te 2'sini etkiliyor. Yoksullukta birleştirildik. Yükseköğretim, meslekî yetkinlik, kıdem, deneyim, yöneticilik, tehlikeli ve itibarsız işler fark etmez; herkes gittikçe asgarî ücretlileşiyor.”

GELİR VE SERVET ADALETSİZLİĞİ

“Kontrolden çıkan yüksek enflasyon 2023'te de devam edecek. İnanılmaz bir gelir ve servet adaletsizliği meydana getirildi. Eğitim ve sağlık sisteminde de sosyal devlet tükendi ve kalite çöktü. Küçük bir grup daha varlıklı oldu ve olacak. Geriye kalan herkes güvencesiz hale getirildi.”

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TÜİK: 20 yıllık enflasyon % 1122

Ekonomist Dr. M. Murat Kubilay, TÜİK verilerine göre 20 yıllık enflasyonun yüzde 1122 olduğunu söyledi.

Ekonomist Dr. M. Murat Kubilay, son 20 yılın enflasyonunu değerlendirdi. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Kubilay, “TÜİK’e neden güvenmiyoruz ve en çok hangi ürün zamlandı?” sorusunu sorarak şunları söyledi: “1 Aylık TÜFE: %1,18 1 Yıllık TÜFE: %64,27 20 Yıllık TÜFE: %1122,36 1 Ocak 2003’teki 100 TL’nin bugünkü değeri: 8 TL. Kaynak: TÜİK. 2018’den beri enflasyonda yükseliş var. Öncesindeyse önemli bir düşüş vardı ve 1970’te içine girdiğimiz enflasyon sarmalından 2004’te nihayetinde çıkabilmiştik. Fakat bu kısmen yalancı bahardı, esasında üretmek yerine birçok şeyi Çin’den ucuza alıyorduk. Sonucu dış borç oldu. Neticesinde 2018 başından itibaren ekonomik krize girdik ve döviz kuru atakları yeni normal oldu.”

Bir gün herkes asgari ücretli olacak

‘Enflasyon yüksek ama maaşlar da artıyor!’ söylemini hatırlatan Kubilay, “E peki madem öyleyse hiç enflasyon hedeflemeyelim, enflasyon isterse %200 olsun ama her şeye aynı oranda zam verip etkisiz hale getirelim! Mümkün mü? Tabii ki değil ve zaten hiç de öyle olmuyor. Oy gücü vesilesiyle görece yüksek zam alanlar asgari ücretliler. Fakat sorun şu ki yasal ücretler herkese ödenmiyor, özellikle de gençlere ki bu yasa dışı. Zaten asgari ücretle de yine yoksul kalınıyor. Dahası devlet memuru ve emekliler aynı düzeyde maaş zammı almıyorlar. Az kişi çalıştıran esnaf da dertli. 2017’de söylediğim gibi, maalesef bir gün herkes asgari ücretli olacak” ifadelerini kullandı.

Enflasyon herkese ayrı etki yapıyor

Seçimlerin yaklaştığını hatırlatan Kubilay, “Bu esnada devletin az veya çok bir şekilde sağladığı kamu hizmetleri iyice daraldı ve kalite kaybı yaşadı. Sağlık ve eğitim bunların başında geliyor. Yapılan harcamalara rağmen yaşanan ulusal güvenlik ve asayiş sorunları da cabası. Yani bunlara karşı da cebimizden ödüyoruz. Keşke hepsi bu kadar olsa; faiz oranları enflasyon ve risk primi neticesinde belirleniyor. Türkiye’de ikisi de çok yüksek ama az sayıda kişi ve kurumlara tahsis edilen kredi faizleri çok düşük. Bitmedi maalesef. Bu politikaların sonucunda varlık fiyatları yükseliyor. Değerli evi olan veya büyük hisse senedi portföyü taşıyacak birikimi olanlar kazançlı. Gerisi belki de hiçbir zaman ev sahibi veya bir şirkete ortak olamayacak. Yani enflasyon herkese ayrı etki yapıyor” dedi.

Yoksullukta birleştirildik

“Türkiye enflasyonla mücadelede hiçbir zaman kesin zafer kazanamamıştı” diyen Kubilay, şunları söyledi: “Dış borç yüküyle gerçekler ortaya çıktı ve ardından gelen süreçte seçimleri kazanma arzusu ve cahillerin cüretkarlığı ile kontrolden çıktı. 2023’te de yüksek enflasyon devam edecek. İnanılmaz bir gelir ve servet adaletsizliği yaratıldı. Eğitim ve sağlık sisteminde de sosyal devlet tükendi ve kalite çöktü. Esasında çalışanların sadece %5-10’unu ilgilendirecek olan asgari ücret neredeyse 3’te 2’sini etkiliyor. Yoksullukta birleştirildik. Yükseköğretim, mesleki yetkinlik, kıdem, deneyim, yöneticilik, tehlikeli ve itibarsız işler fark etmez; herkes gittikçe asgari ücretlileşiyor. Sonuç şu; küçük bir grup daha varlıklı oldu ve olacak. Geriye kalan herkes güvencesiz hale getirildi ve asgari ücretliye dönüştürülüyor.”