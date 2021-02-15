TÜİK Başkanı görevden alındı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Başkanlığına Muhammed Cahit Şirin’in yerine Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Kürşad Dosdoğru vekâleten atandı.

Mayıs 2020’de göreve gelen Şirin, Emine Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Elif Esen’le evliydi. TÜİK’in internet sitesinden yapılan açıklamada, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun Başkanlığına Sayın Muhammed Cahit ŞİRİN’in yerine Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Sayın Ahmet Kürşad Dosdoğru vekâleten atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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