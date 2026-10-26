Arınç’tan, Erdoğan’a basın hürriyeti çıkışı: Gazetecilere anlayış gösterilmeli

Eski TBMM Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gazetecilere yönelik yargı soruşturmalarına tepki göstererek basın hürriyeti çağrısında bulundu.

Ev hapsinde bulunan gazeteci İsmail Saymaz’ın durumuna dikkat çeken Arınç, Saymaz’ın bir televizyon programına evinden katıldığı görüntüleri “trajik” olarak nitelendirdi. Arınç, Saymaz’ın elektronik kelepçeyle evinden çıkamadığını ancak televizyon programlarına katılıp yazılarını sürdürebildiğini belirterek, “Bu durum beni gerçekten üzüyor ve utandırıyor” dedi. Açıklamasında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında kullandığı sözlere de yer veren Arınç, Erdoğan’ın “Ne mutlu ki soran, sorgulayan, eleştiren bir tabanımız var” ifadesini hatırlattı. Arınç, bu yaklaşımın gazetecilerin eleştirileri, araştırmaları ve haberleri için de geçerli olması gerektiğini belirterek, “Yurttaşların haber alma özgürlüğünün bu tür uygulamalarla kısıtlanması kesinlikle kabul edilemez ve doğru değildir” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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