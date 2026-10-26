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26 EKİM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

İşsizler ödeneğe erişemiyor

26 Ekim 2026, Pazartesi 16:42
İşsizlik Fonu’nun işsizleri koruma işlevi giderek zayıflarken kaynakları, işverenlere teşvik ve destek adı altında aktarılıyor.

İşsizlerin büyük bölümü işsizlik ödeneğine erişemiyor. Ödeneğe erişebilenlerin aldığı tutar da temel ihtiyaçları bile karşılamaya yetmiyor. TÜİK verilerine göre resmi işsiz sayısı 2 milyon 740 bin kişiye ulaşırken İŞKUR verilerine göre Eylül’de yeni bağlanan ve devam edenlerle birlikte 484 bin 949 kişi işsizlik ödeneği aldı. Ay boyunca toplam 7,7 milyar lira ödeme yapılırken, kişi başına düşen ortalama işsizlik ödeneği 15 bin 865 TL’de kaldı. İşsizlik Sigortası Fonu, işçinin brüt ücretinden yapılan yüzde 1’lik kesinti, işverenin işçi adına ödediği yüzde 2’lik katkı ve yüzde 1’den yüzde 0,5’e indirilen devlet katkısıyla büyüyor.

Haber Merkezi

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