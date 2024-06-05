EMEKLİLER, TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU’NUN (TÜİK) AÇIKLADIĞI ENFLASYON VERİLERİNİ GERÇEK DIŞI BULDULAR.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Basın Sözcüsü Mehmet Emin Tangören, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerini gerçek dışı bulduklarını belirtti.

Emeklilerin ihtiyaçlarına yönelik ayrı bir sepet oluşturulmasını ve TÜFE hesaplamalarının buna göre yapılmasını isteyen Tangören, şunları kaydetti: “Artık enflasyonu hesapladığı sepeti bile yayınlayamaz olan TÜİK; emeklinin, çalışanın yani giderek yoksullaşan kesimlerin adeta celladı hâline gelmiştir. Bu kesimlerin alım gücünü son 22 yılda düşüren hesaplamaların vebali TÜİK’in boynundadır. Giderek yoksullaşmamızın ve dünyanın en fakir emeklileri arasında yer almamızın yegâne sorumlusu TÜİK’tir ve bu iş belli ki mahkemelik olacaktır. Emekliler olarak son 22 yıldır alım gücümüzü eriten TÜİK’i mahkemeye vereceğiz. Emekliler, ne üzücüdür ki 22 yıl öncesini ve o günkü alım gücünü hayal etmektedir.”

Ankara - Anka