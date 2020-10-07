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7 EKİM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

TÜİK verilerine ben de güvenmiyorum

07 Ekim 2020, Çarşamba 00:01
ESKİ TÜİK BAŞKANI BİROL AYDEMİR: PANDEMİ KRİZİNDE İŞSİZLİĞİN %18-19 OLMASI LÂZIM; 12 DENİYOR. NASIL OLUYOR BU? RAKAM ÇOK ARTACAK.

VERİLERİN HEPSİ ŞÜPHELİ

“Büyüme de, istihdam da, enflasyon da şüpheli. İnsanlar yaşadıkları hayatla örtüşmeyen istatistik verilerine inanmıyor. En önemli şey istatistik kurumlarının bağımsızlığı; işine karışılmayacak. Merkez Bankası ile TÜİK aynı derecede. Sıkıntı liyakat sisteminin bitmesi.”

30’LARDAN NE FARKI VAR?

“Bizi buraya Türk tipi başkanlık sistemi getirdi. Bu dönemle 1930'ların ne farkı var? Bütün il başkanları vali, belediye başkanı idi. Şimdi AKP'nin il başkanları valinin, belediye başkanının üzerinde. Vali onların emrinde. Hiç fark yok. Parti devleti olduk.”

***

Eski Başkan konuştu: TÜİK verilerine ben de güvenmiyorum

Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir, TÜİK’in verilerini eleştirerek, “Verilere artık ben de güvenmiyorum. Titanik gibi batıyoruz” dedi.

29 yıl boyunca bürokraside kritik görevlerde bulunan, şu anda DEVA Partisi’nde siyasetle uğraşan TÜİK eski Başkanı Birol Aydemir, TÜİK verilerini eleştirdi. Aydemir, “İnsanların yaşadığı ve gördüğü bir hayat var. Bir de istatistik ofislerinin yayınladığı veriler var. Bunlar örtüşmeyince insanlar inanmıyor, eleştiriyor. En çok enflasyon eleştirilir ve inanılmaz. Çünkü kendi hayatına bakar, tükettiği mallara bakar. ‘Bu kadar harcama yapıyorum, bu enflasyon ne alaka’ diye sorar. Dünyada en önemli şey istatistik kurumlarının bağımsızlığı, işine karışılmayacak” dedi.

İşsizlik oranı çok artacak

“TÜİK’ten veriler kaç gün önceden gidiyor, yönetime, bakana” diyen Aydemir, şu şekilde devam etti: “İstihdam verileri, büyüme verileri de öyle. Kendin güveniyor musun, yok. Arkadaşların bilerek verilerle oynamadığına eminim. Ama verilere be-nim de güvenim yok. Biz- de büyüme de istihdam verisi de enflasyon da şüphelidir. Pandemi krizine girmişiz, insanlar işsiz kalmış, bizim işsizlik oranımız düşüyor… Şaka gibi. Normalde yüzde 18-19’a gelmesi lâzım, yüzde 12 geliyor. Nasıl oluyor? İş gücüne katılım oranı düşüyor. İleride işsizlik oranı çok artacak. Çünkü önceki aylardaki işsizliği göstermediler.”

Bu sistemle buzdağına vurduk

Ülkenin şu anda çok kötü yönetildiğini söyleyen Aydemir, “Kötü değil, çok çok kötü. Titanik batarken güvertede orkestra çalıyordu. Ekonomi pik yapıyor diye insanlara doğruları söylemiyoruz. Şaka mı, başka bir ülkede mi yaşıyorum? Pik yapan ne Allah aşkına. İnsanların aklıyla dalga geçiyorlar. Titanik gibiyiz, batmak üzereyiz, bunlar hâlâ güvertede orkestra çalıyor. Kurumları bitirirseniz, batarsınız. Çıkardığın tahvil alınmaz, çöp demektir. Paranın sıfır faizle ortalıkta dolaştığı dönemde, biz para bulamıyoruz. Son 1 yılda 15 milyar dolar ülkeden para çıkışı oldu. (…) Türkiye’de her şey durma noktasına gidiyor. Başkanlık sistemi ile 2018’de buzdağına vurduk” dedi.

Her şey tek imzaya bakıyor

Sözcü’ye konuşan Aydemir, devletin çöküşüne şahit olduğumuzu söyleyerek, “Devlet dediğiniz kurum ve bakanlıklardan oluşur. Bunların hepsi çöküyor, işlevi kalmıyor. Politika üretemiyorlar. Çünkü kurumlar bitti. Önce gelenek ve görenekleri yok edildi, sonra hafızası yok edildi, liyakatsiz insanlar atandı. Çünkü liyakat değil, sadâkat sistemi geçerli. Sıkıntı, liyakat sisteminin bitmesinden geliyor. Gelenek kalmadı, hafıza kalmadı. Böyle bir yerde devlet işlemez. Merkez Bankası ile TÜİK aynı derecededir. Önceden bu iki kurumun başkanı da Bakanlar Kurulu kararı ile atanırdı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile atanıyor. Şimdi tek imza ile her şey oluyor zaten” ifadelerini kullandı.

Tek parti döneminden ne farkı var?

Liyakatin kalmadığına dikkat çeken Aydemir, “Şimdi tek imza ile her şey oluyor zaten. Merkez Bankası’nın güvenirliliği kaldı mı? Kim güveniyor? BDDK’nın aldığı kararı, 2-3 gün ya da 3 ay sonra değiştiriyorlar. Deneme-yanılma yöntemi. Çünkü tecrübe, birikim yok. Kurumdaki insanlar, bu kararların bir parçası da değil. Yayınlandığında görüyorlar. Bizi buraya Türk tipi başkanlık sistemi getirdi. Siyasî anlayış ve bu anlayışa bağlı getirdiğimiz sistem. Şu andaki dönem ile 1930’larda tek partinin ne farkı var?” şeklinde konuştu.

Parti devleti olduk

Aydemir sözlerini şu şekilde tamamladı: “Bütün il başkanları vali, belediye başkanı idi. Şimdi AKP’nin il başkanları valinin belediye başkanının üzerinde… Vali, onların emrinde. Ne farkı var, hiç fark yok. Parti devleti olduk. AKP teşkilatlarından referans götürmeden hiçbir yerde işe giremezsiniz. Gençlerin yüzde 76’sı referansın, liyakatten önemli olduğunu düşünüyor. Dünyada Türk tipi başkanlık sisteminin örneği yok, yerli ve milli, benzeri yok. Sistem tıkandı. Birinin hastası var Cumhurbaşkanı’ndan yardım istiyor. Herkes yardımı Cumhurbaşkanı’ndan isteyecekse, diğer kurumlar ne iş yapar?”

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