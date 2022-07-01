"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

Tüm kamu görevlilerini dahil edin

01 Temmuz 2022, Cuma 19:14
Büro Memur-Sen, 4 meslek grubuyla sınırlı tutulan 3600 ek gösterge düzenlemesine karşı 81 ilde tam gün iş bırakma eylemi yaptı.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, “Şef kadroları dahil 3600 alamayan tüm kamu çalışanları adına düzenleme Meclis’ten geçene kadar mücadeleye devam ediyoruz ve bundan sonra da devam edeceğiz. TBMM’ye sesleniyoruz. İtirazlarımızı dikkate alın, revize edilen ancak bizler için yeterli olmayan bu düzenleme için taleplerimizi yerine getirin. 3600 Ek Gösterge düzenlemesine tüm kamu görevlilerini dahil edin” dedi.

Ankara - anka

***

Okumak için tıklayınız:

Ek gösterge bir işe yaramayacak
Memurlar itiraz etti
3600 ek gösterge: Eşitsizlik devam edecek
Bakanlıktan 3600 ek gösterge düzenlemesinin detaylarına ilişkin açıklama
3600 ek gösterge tepkisi: Kazanç yok, kayıp var

 

Okunma Sayısı: 222
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kayarak düşme sonucu Uzman Çavuş Serkan Taşcı şehit oldu

    Daha tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz

    Tüm kamu görevlilerini dahil edin

    Lokantacılar da dertli

    Asgari ücret yüzde 30 ara zamla net 5 bin 500 lira oldu

    Milletvekili maaşına yüzde 40 zam

    Benzin ve otogazda indirim

    Bulgaristan ile Rusya arasındaki diplomatik gerilim

    Ukraynalı liderler AB'ye tam üyelik için ortak bildiri imzaladı

    Hacı adayları cuma namazını Mescid-i Haram'da kıldı

    Erdoğan'dan 'idam' açıklaması

    "NATO Zirvesi, Türkiye için büyük bir diplomatik zafer olmuştur"

    Zelenskiy: Putin yalnız silahların dilinden anlıyor

    Rusya'dan Odessa’ya füze saldırısı: 17 kişi öldü

    Sandık görünsün düzelme başlar

    Maymun çiçeği virüsüyle ilgili Prof. Dr. Azap'tan açıklama

    AB'den Yunanistan'a bir uyarı daha

    Ukrayna: Rusya'nın açıklaması 'yalan'
    📷

    Kabe'nin minik Hacı adayları

    DW ve VOA Türkçe’ye erişim engeli

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Yurt dışı kurban kayıtları başladı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Önce demokrasi, sonra parti yarışı
    Risale-i Nur'dan

    Bu on gecenin büyük kıymeti var
    Furkan Alyakut

    Geç gelen adalet adalet değildir
    Süleyman KÖSMENE

    Sevdiğimizle haşrolmaya hazır mıyız?
    Feyzullah ERGÜN

    Tıbb-ı Nebevî’den şifa kaynakları (2)
    Genel

    Sandık görünsün düzelme başlar
    Cevher İLHAN

    NATO çarkı ve tavizi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Halil ELİTOK

    Muhacir Hafız Ahmed

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.