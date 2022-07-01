Tüm kamu görevlilerini dahil edin

Büro Memur-Sen, 4 meslek grubuyla sınırlı tutulan 3600 ek gösterge düzenlemesine karşı 81 ilde tam gün iş bırakma eylemi yaptı.

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