01 Temmuz 2022, Cuma 19:14
Büro Memur-Sen, 4 meslek grubuyla sınırlı tutulan 3600 ek gösterge düzenlemesine karşı 81 ilde tam gün iş bırakma eylemi yaptı.
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, “Şef kadroları dahil 3600 alamayan tüm kamu çalışanları adına düzenleme Meclis’ten geçene kadar mücadeleye devam ediyoruz ve bundan sonra da devam edeceğiz. TBMM’ye sesleniyoruz. İtirazlarımızı dikkate alın, revize edilen ancak bizler için yeterli olmayan bu düzenleme için taleplerimizi yerine getirin. 3600 Ek Gösterge düzenlemesine tüm kamu görevlilerini dahil edin” dedi.
Ankara - anka
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