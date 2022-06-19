Ek gösterge bir işe yaramayacak

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkan Mehmet Balık, 3600 ek gösterge çalışmasının ayrıntılarına göre, 600 puanlık ek gösterge artışı kamuoyuna yansıtıldığı kadar önemli çalışmaları içermediğini belirterek, “600 puan yansıtılacak olan kamu emekçilerinin maaşlarına 141.26 lira, emeklilerin maaşlarında ise 118 liralık bir artış olacaktır” dedi.

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