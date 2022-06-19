Ek gösterge bir işe yaramayacak

19 Haziran 2022, Pazar 21:00
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkan Mehmet Balık, 3600 ek gösterge çalışmasının ayrıntılarına göre, 600 puanlık ek gösterge artışı kamuoyuna yansıtıldığı kadar önemli çalışmaları içermediğini belirterek, “600 puan yansıtılacak olan kamu emekçilerinin maaşlarına 141.26 lira, emeklilerin maaşlarında ise 118 liralık bir artış olacaktır” dedi.
3600 ek göstergesi ve 30 yıl hizmeti olan emekli öğretmenin aylığının sadece 170,5 lira, ek göstergesi 2200 olanlarda bu artışın 100 TL olduğunu bildiren Mehmet balık, yaşam maliyetlerinin yüzde 159,6 oranında arttığı bu süreçte ek gösterge hiçbir işe yaramadığını söyledi.
Recep Gören - Ankara
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