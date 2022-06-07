3600 ek gösterge tepkisi: Kazanç yok, kayıp var

Birleşik Kamu-İş Konfederasyon Başkanı Mehmet Balık ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ek gösterge açıklamasına tepki gösterdi.

Balık’ın açıklaması şöyle: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu akşam müjdelediği 3600 ek gösterge haberi her ne kadar tüm çalışanlara verilecek olsa da gelecek yılbaşında maaşlara yansıyacak 1000-1200 lira farkla bu enflasyonla bir ay bile sürmeden kamu emekçileri ve emeklilerin elinden geri alınacak.” Yalçınkaya ise, “3600 ek gösterge düzenlemesi maaşlarımızda 1234 TL arttırsa da 2021 dönemi maaşlarımızın yoksulluk sınırı karşısındaki oranı baz alındığında kaybımız yeni düzenleme sonrası 1563 TL’dir” dedi. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 316

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.