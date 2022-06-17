Memurlar itiraz etti

Büro Memur-Sen 3600 ek gösterge düzenlemesini mevcut haliyle kabul etmediklerini söyleyerek, hizmet kolundaki bütün kamu görevlilerini imza kampanyasına davet etti.

3600 ek gösterge: Eşitsizlik devam edecek

Bakanlıktan 3600 ek gösterge düzenlemesinin detaylarına ilişkin açıklama

3600 ek gösterge tepkisi: Kazanç yok, kayıp var

Büro Memur-Sen 3600 Ek Gösterge düzenlemesinin mevcut haliyle kabul etmediklerini söyleyerek, hizmet kolundaki bütün kamu görevlilerini imza kampanyasına davet etti.

Büro Memur-Sen’den yapılan açıklamada, “Kamu Görevlilerine 600 puan Ek Gösterge verilmesi ilk bakışta adil bir yaklaşım gibi görünse de; kamuoyunda dört meslek grubu olarak adlandırılan grupta önlisans ve lisans mezunları 3600 ek gösterge alırken (yaklaşık 1400 TL artışa), Büro Hizmet Kolunda mali, adli, idari vb. devletin ana hizmetlerinin sorumluluğunu üstlenen kamu görevlilerinin lisans mezunlarını 2800 ek göstergede (yaklaşık 120 TL artışa), şube müdürleri vb. idarecilerin 3000 ek göstergede (yaklaşık 160 TL artışa) baraj altında bırakılmaları tam bir fiyaskodur ve asla kabul edilemez” denildi. Hatanın neresinden dönülürse kâr olduğu vurgulanan açıklamada şöyle denildi: “Adalet anlayışından yoksun bu düzenleme TBMM’de düzeltilmelidir. Bu düzenlemedeki eksiklikler ve adaletsizlikler düzeltilene kadar mücadelemiz ve eylemlerimiz devam edecektir. ‘Ek gösterge çalışmalarında hizmet kolumuz kapsamındaki kurumlarda görevli personelimizi dışlayan, ayrımcılık yapan hiçbir teklif kabul edilmeyecektir’ irademizi tüm benliğimizle koruduğumuzu bir kez daha deklere ediyoruz. Mücadelemize aynı kararlılıkla devam edeceğimizi ifade ediyor, düzenlemeyi bu haliyle kabul etmediğimizi tüm kamuoyuna bildiriyoruz!”

RECEP GÖREN - ANKARA