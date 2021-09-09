Turistlere virüs bulaşmıyor mu?

Türkiye’de 6 Eylül’de uygulamaya geçen, şehirler arası seyahat için aşı veya PCR testi zorunluluğunun sadece Türk vatandaşları için geçerli olması, sosyal medyada protesto edildi.

Bir kullanıcının Pegasus havayollarına sorduğu “Ben yabancı kimlik ile bu uygulamadan muaf mıyım” sorusuna havayollarının hesabından verilen “Yabancı ülke vatandaşlarının yurt içi uçuşlara katılımı için aşı/test zorunluluğu bulunmamaktadır” yanıtı üzerine #Pegasus etiketi Twitter Türkiye gündemine girdi. Bazı kullanıcılar bu karardan ötürü hükümeti eleştirirken bazıları da Pegasus Havayolları’nı eleştirdi. Diğer ulaşım şirketleri de internet sitelerinde yolcularla benzer bilgiler paylaşıyor.

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