Türkiye, demokrasi endeksinde 110. sırada

Türkiye, demokrasi endeksinde 167 ülke içinde 110. sırada yer aldı. 4 ila 6 puan arasında kalarak “hibrid demokrasi” olarak değerlendirildi.

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, geçen yılın demokrasi endeksinde Türkiye, 167 ülke içinde 110. sırada yer aldı.

Norveç ilk sırada

The Economist Dergisi’nin kardeş kuruluşu “The Economist Intelligence Unit” (EIU) tarafından yapılan ve ülkelere 10 üzerinden puanların verildiği araştırmaya göre, Norveç (9,87), İzlanda (9,58), İsveç (9,39), Yeni Zelanda (9,26) ve Finlandiya (9,25) ilk beş sıra içinde yer aldı. Euronews’te yer alan habere göre, son 5 sıra içinde ise Çad (1,61), Suriye (1,43), Orta Afrika Cumhuriyeti (1,32), Demokratik Kongo Cumhuriyeti (1,13) ve Kuzey Kore (1,08) yer aldı. Sıralamada, seçim süreci, çoğulculuk, hükümetin işleyişi, siyasî katılım, demokratik siyasî kültür ile sivil özgürlüklerle ilgili kriterler özellikle değerlendirildi.

Çin, yaptığı baskı yüzünden puan kaybetti

Bu sıralamada 8 ila 10 puan alan ülkeler “tam demokrasi”, 6 ila 8 puan arasındaki ülkeler “kusurlu demokrasi”, 4 ila 6 puan arasındakiler “hibrid demokrasi” ve 0 ile 2 puan alanlar ise “otoriter rejimle” yönetilen ülkeler olarak değerlendirildi. 110. sıradaki Türkiye 4,09 puanla “hibrid demokrasi” (melez demokrasi) ile yönetilen ülkeler içinde yer aldı. Türkiye, geçen yıl da 110. sırada yer almıştı. Konu ile ilgili yapılan araştırmanın sonuç bölümünde, dünya genelinde demokrasilerde gerileme yaşandığı tesbitinde bulunuldu. Çin, Uygur Türkleri’ne yaptığı baskı yüzünden ortalama puanın 3.32’den 2.26’ye düşürerek, demokrasi liginde en fazla irtifa kaybeden ülke oldu.