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Türkiye'den Avrupa'ya 'PKK'ya karşı tedbirleri artırın' çağrısı

13 Ekim 2019, Pazar 15:47
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa ülkelerinden, terör örgütü PKK'nın şiddet içeren eylemlerine karşı alınan tedbirleri artırmalarını istedi.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa ülkelerinden, terör örgütü PKK'nın şiddet içeren eylemlerine karşı alınan tedbirleri artırmalarının istendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla terör örgütü PKK unsurlarının, özellikle Avrupa ülkelerinde şiddet içeren gösteri ve eylemlerinde artış gözlemlendiği belirtildi.

Açıklamada, "PKK'nın eylemlerine karşılık, yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerimizin, vatandaşlarımızın, personelimizin ve Türk çıkarlarının can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla ilgili ülkelerden alınan tedbirlerin artırılmasını ve bu konuda azami hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz." ifadesi yer aldı.

AA

Etiketler: Türkiye, Avrupa, PKK, tedbir, çağrı
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