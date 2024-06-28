Türkiye gri listeden resmen çıktı

Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) kararı sonrası 3 yıl aranın ardından gri listeden resmen çıkarıldı. Türkiye’nin gri listeden çıkarılması iş dünyasını da memnun ederken, “Olumlu etkilerini göreceğiz.” yorumu geldi.

Ekonomistler de gri listeden çıkarılma kararı ile birlikte Türkiye’ye yabancı yatırımcı gelir yorumunda bulundular. Türkiye, Singapur’da düzenlenen Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Genel Kurulu’nun ardından Ekim 2021’den beri dahil olduğu gri listeden çıkarıldı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, gri liste kararıyla artık uluslararası yatırımların önünde engel kalmadığını ifade ettiler. Uzmanlar, alınan kararla artık fonların Türkiye’ye yatırım yapabileceğini söylediler.

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