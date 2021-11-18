'Türkiye'nin AN'nin bir parçası olmasını istiyoruz'

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Türkiye ile İspanya'nın ikili ilişkilerinin olağanüstü bir seviyeye ulaştığını belirterek, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) bir parçası olmasını istediklerini vurguladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Ankara'da, zirve ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İspanya olarak Türkiye'nin AB perspektifini desteklediklerini dile getiren Sanchez, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin bir parçası olmasını istiyoruz. Türkiye sadece bir komşu değil, AB için bir ortak bir müttefiktir." dedi.

Sanchez, Türkiye'nin de bu yakınlaşmayı güçlendirmesini istediklerini ifade ederek, Avrupa Konseyinin öngördüğü olumlu gündemi devam ettirmek istediklerini vurguladı.

Türkiye ile İspanya arasındaki ikili ilişkilerin "çok olumlu" olduğunun altını çizen Sanchez, ikili ticaret hacminin de önemli ölçüde yükseldiğine işaret etti.

Sanchez, "Yatırımı çok fazla artırdık. Şu anda 600'den fazla İspanyol şirketin Türkiye'de olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sosyal ve iktisadi açıdan iki ülkeyi de etkilediğine dikkati çeken Sanchez, ticari iş birliği seviyesinin eski seviyelere dönmesini arzu ettiklerini belirtti.

Sanchez, "Türkiye aynı zamanda ortalamanın üstünde büyüyor. Bu ileride de bu şekilde devam edecektir." şeklinde konuştu.

İspanya ekonomisinin ve istihdamının düzelmesine yönelik olumlu haberler geldiğini ifade eden Sanchez, Şubat 2020'den bu yana çok daha fazla insanın sosyal güvenlik kapsamına girdiğini gördüklerini anlattı.

Sanchez, Türkiye ve İspanya'nın iyi ilişkilerinin ekonomiye de yansıyacağına işaret ederek, iki ülkenin turizm ve kültürel alanındaki iş birliğini de güçlendirdiklerini dile getirdi.

İki ülkenin de uluslararası platformlarda "kültürler ve dinler arası diyaloğun" önemini vurguladığını kaydeden Sanchez, bu kapsamda iki devletin de Medeniyetler İttifakı'nı desteklediğini hatırlattı.

İspanya Başbakanı Sanchez, "İspanya ve Türkiye'nin ikili ilişkileri gerçekten çok güzel bir olgunluk derecesine ulaştı. Bence olağanüstü bir dereceye ulaştı." ifadelerini kullandı.

Bugün 2009'daki ilk toplantıdan bu yana 7. toplantıyı gerçekleştirdiklerini kaydeden Sanchez, bu üst düzeyde toplantıları düzenledikleri az sayıda ülke bulunduğunu ifade etti.

Sanchez, Türkiye'nin de bu az sayıda ülke arasında olduğunu, bunun da birçok önemli nedeni olduğunu belirterek iki ülke arasındaki ilişkilerin çok olumlu olduğunu söyledi.

Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülmesine destek verdiklerini hatırlatan Sanchez, Ankara'nın da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başında "güzel bir dayanışma örneği olarak" İspanya'ya tıbbi malzeme ihracatı sağladığını dile getirdi.

Sanchez, NATO kapsamındaki iki ülkenin iş birliği hakkında, "Bu sadece bizi müttefik olarak tanımlamıyor. Güvenlik anlamında ortak bir odak sağlıyor. İspanya'nın bu konuda devam çalışmaları var. NATO zirvesi 2022'de Madrid'de yapılacak. Konumuz da stratejik kavram olacak. Türkiye gibi değerli, önemli bir ortak müttefik toplantıda yer almalı." değerlendirmesinde bulundu.

Bugünkü toplantıların ikili ilişkileri geliştireceğine vurgu yapan Sanchez, toplantıların iki ülke halkları ve şirketleri arasındaki etkileşimi güçlendireceğini ve ülkelerin salgını geride bırakmasını sağlayacağını belirtti.

İspanya Başbakanı Sanchez, "Bugün 6 yeni belge imzaladık. Yenilenebilir enerji, su, çalışma, spor, bilim, doğal afetlere karşı mücadele gibi konularda çalışacağımıza dair belgeler bunlar. Bu ortak geleceğimizi beraber inşa etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Durmadan sorumlu ve tedbirli bir şekilde aşılamaya devam etmeliyiz"

İspanya'da artan Kovid-19 vakalarına ve 3. doz aşıya ilişkin bir soruya yanıt veren Sanchez, ülkesinde Kovid-19 vakalarının yoğunluğunun diğer Avrupa ülkelerine göre daha düşük seyrettiğini dile getirdi.

Sanchez, yoğun bakımlardaki yoğunluğun yüksek seviyelerde olmadığına dikkati çekerek İspanya'nın aşılama oranına sahip en yüksek ülkelerden biri olduğunu bildirdi.

İspanya Başbakanı Sanchez, "Geçen yıl bu tarihlere göre çok daha iyi durumdayız. Kovid-19 ile ilgili doğru bir mücadele yürütüyoruz. Şu anda durmadan sorumlu ve tedbirli bir şekilde aşılamaya devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığının 70 yaş ve üzeri vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına 3. doz için onay verdiğini aktaran Sanchez, bunun şimdi komisyona aktarılacağını ve özerk bölgelerde de ele alınacağını söyledi.

Sanchez, İspanya'yı salgından "en eşitçil ve en adil" şekilde kurtarmaya çalıştıklarını belirterek özellikle en hassas toplulukların gerekli sosyal şemsiyelere sahip olmasını istediklerini dile getirdi.

İspanya'daki istihdam reformuyla ilgili bir soruya da Sanchez, çalışanları koruduklarını ve şirketlere de destek oldukları cevabını verdi.