Türkiye'siz AB eksik kalır

İktisadÎ Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Türkiye’nin yeri Avrupa’dır. Türkiye'siz AB eksik kalacaktır” dedi.

İktisadÎ Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, son yıllarda Türkiye’nin AB sürecinde yaşanan zorlukların ve gerilimlerin toplumun genelinde ve siyasî kadrolarda bir umutsuzluk ve hayal kırıklığına sebep olduğunu söyledi. Zeytinoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Gerek AB reformlarının durma noktasına gelmesi gerekse AB içinde Türkiye’nin üyeliğini engelleyen çevrelerin varlığı zaman zaman yılgınlık yaratmakta ve AB hedefinden vazgeçme yönünde çağrılara yol açmaktadır. Ancak bu konuda kararlı bir şekilde belirlediğimiz hedeften sapmadan yolumuza devam etmemiz çok önemlidir. (…) AB katılım sürecinde Türkiye’nin karşılaması gereken kriterler zaten ülkemizin kendisi için hedef olarak seçtiği koşulları karşılamaktadır. Hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları çağdaş bir toplum ve devlet olmanın ön koşuludur.

Reformlara hız verilmeli

Türkiye’nin AB üyesi olabilmesinin AB kriterlerini yerine getirmesine bağlı olduğu kadar aynı zamanda bir konjonktür meselesi olduğuna dikkati çeken Zeytinoğlu şunları kaydetti: “Almanya’nın eski Başbakanlarından Helmut Kohl, Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıkmış, ancak ondan iktidarı devralan Gerhardt Schröder Türkiye’nin AB ile müzakereleri başlatmasına ön ayak olmuştur. Konjonktürü oluşturan şartlar hızlı bir biçimde değişebilir. Önemli olan Türkiye’nin reformlara hız vermek suretiyle, kendi demokrasi ve ekonomisini güçlendirerek AB için uygun bir aday olması ve şartlar izin verdiğinde üyeliği gerçekleştirebilecek hazırlık durumunda olmasıdır. Aksi takdirde Türkiye’nin uluslar arası konumu açısından en önemli kazanımlarından olan AB adaylığını rafa kaldırıp sonu belirsiz bir yola çıkmak Türkiye’nin yararına olmayacaktır. Türkiye’nin yeni Avrupa’dır. Türkiyesiz AB eksik kalacaktır.”