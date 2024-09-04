Türkiye su fakiri olma yolunda

2022’de dünya nüfusunun yaklaşık yarısı yılın en az bellibir bölümünde su kıtlığı yaşadı.

Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) Başkanı Prof. Dr. Lütfi Akca, gelecek yıllarda nüfus artışı ve iklim değişikliği etkisiyle su kaynaklarında meydana gelebilecek kayıpların, su stresi altında olan Türkiye’yi su fakiri olmaya sürükleyebileceği uyarısında bulundu.

DÜNYA NÜFUSUNUN YARISI SU KITLIĞI YAŞADI

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 2024 Raporu’na göre, 2022’de dünya nüfusunun yaklaşık yarısı yılın en az belli bir bölümünde su kıtlığı yaşadı. Dünya genelinde 2022’de yaklaşık 2,2 milyar kişi güvenli şekilde yönetilen içme suyuna, 3,5 milyar kişi güvenli şekilde yönetilen sanitasyon hizmetlerine ulaşamazken 2 milyar kişi de temel hijyen hizmetlerindeki eksiklik nedeniyle zorluk yaşadı. Türkiye’deki mevcut su kaynakları ve bu kaynaklar üzerindeki baskılara ilişkin soruları yanıtlayan Prof. Dr. Lütfi Akca, Türkiye’de yer altı ve yer üstü suyu olmak üzere toplam 112 milyar metreküp su bulunduğunu söyledi.

SU STRESİ ALTINDA OLAN BİR ÜLKEYİZ

Su durumu deyince akla ilk gelen parametrenin toplam su miktarı olduğunu belirten Akca, “Ülkemizdeki toplam su miktarı mevcut nüfusla hesaplandığında, yılda kişi başına 1312 metreküp su düşüyor. Burada uluslararası bir indeks var ve eğer bir ülkede kişi başına düşen su miktarı 1000-1700 metreküp arasındaysa su stresi, 1700’ün üzerindeyse su zenginliği, 1000’in altındaysa fakirlik veya kıtlık, 500 metreküpün altındaysa aşırı kıtlık mevcuttur. Bu açıdan biz su stresi altında olan bir ülkeyiz” dedi. Türkiye ortalamasını belirten bu kriterin su yönetimi açısından tek başına yeterli olmadığını ifade eden Akca, su varlığını ve ihtiyacını belirleyen sosyo-ekonomik etkenlerin Türkiye’de 25 su havzasında önemli farklılıklara sahip olduğunu, bu farklılıkların da milli su yönetimi politikasını belirlemede önemli olduğunu kaydetti. Akca, Konya’dan başlayarak Akarçay, Burdur, Gediz, Büyük Menderes, Küçük Menderes havzalarının bir kısmında 500 metreküpün altına düşen kişi başına su miktarının mutlak derecede kıtlık seviyesinde olduğunu, Doğu ve Batı Karadeniz’de ise su miktarı bakımından zengin olunduğunu ancak bu bölgelerde de nüfus, sanayi tesisleri ve tarım alanlarının daha az bulunduğunu aktardı.

TÜRKİYE SU ALTYAPISI AÇISINDAN ZENGİN

“Türkiye su altyapısı açısından zengin diyebileceğimiz bir ülke” Türkiye’de suyun yüzde 77’sinin tarımda kullanıldığı bilgisini veren Akca, şöyle devam etti: “Türkiye’de 1018 baraj, 726 gölet, 127 yer altı suyu barajı ve suni besleme tesisi, 10 bin 697 adet taşkın koruma tesisi yapılmış durumda. Toplamı 8,5 milyar hektar olan sulanabilir tarım alanlarımızın yüzde 82’sini, yaklaşık 7,2 milyon hektarını sulayabilir durumdayız. Türkiye geneline baktığımızda şu anda su kaynaklarımızın yüzde 51’ini kullanıyoruz.” Dünya ölçeğinde, tatlı suların yüzde 99’unun da yer altında bulunması nedeniyle bu kaynakların yer altı suyu depoları olarak adlandırılabileceğini dile getiren Akca, Türkiye’nin 18 milyar metreküp olan yer altı suyunun kontrollü kullanımını sağlamak için mevcut kuyuların kayıt altına alınması ve izinsiz yapılan ya da kullanımı uygunsuz olanların kapatılması amacıyla çalışmalar yaptıklarını anlattı.

GÖLLER GİDEREK ZAYIFLIYOR

Göllerin hem önemli su kaynakları olmaları hem de biyolojik çeşitlilik barındırmaları dolayısıyla koruma altına alınması gereken alanlar olduğunun altını çizen Akca, “Göller, dünyada olduğu gibi ülkemizde de iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin altında giderek zayıflıyor. Uluslararası 20 yıllık dönemde yapılan çalışmaya göre, dünyadaki 2000 gölün 1000’inde yüzde 40-45 oranında su azalması olduğu görülüyor. Başta Aral Gölü ve Çad Gölü olmak üzere dünyada pek çok gölün kurumaya başladığını görüyoruz. Bizde de Tuz Gölü ve Meke Gölü ki bunlar çok sığ ve kuraklığa çok hassas göller, Burdur Gölü, Eğirdir Gölü ve Beyşehir Gölü’nde önemli seviye düşmeleri var. Göllerimizin kendi hidrolojik dengeleri içerisinde varlığını koru-mamız gerekiyor” diye konuştu.