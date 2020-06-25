Türköne’nin kızı konuştu

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin FETÖ’den 10 yıla mahkûm edilen eski Zaman gazetesi yazarı Mümtazer Türköne’nin yeniden yargılanmasına yönelik çağrısı gündem oldu.

Türköne’nin kızı Sıla Türköne, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası editörü Uğur Koçbaş’a babasının durumu ile ilgili son bilgileri anlattı, “Türköne önümüzdeki günlerde sağlık gerekçesiyle tahliye edilebilir” iddiasını cevapladı: “Babamın sağlık durumu 8 aydır çok kötü. Şu an hastanede değil, ama durumu iyi de değil. Hangi gerekçeyle babamın sağlık nedeniyle tahliye olacağını söylediler bilmiyorum, ama tahliye olacak olsaydı 8 ay önce olurdu. Bana bu konuda gelen bir bilgi yok. Babamın kap damarlarından biri tamamen tıkalı. Daha önce stent takılmıştı ancak şimdi âcil bypass ameliyatı olması gerekiyor. Corona salgını nedeniyle hastaneye de gidilemiyor.”

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