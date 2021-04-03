Tutuklanan Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ömer Faruk Gergerlioğlu, adli işlemlerin ardından kalp ve göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Oğlu Salih Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından eski HDP Kocaeli Milletvekilinin cuma gecesi sevk edildiği Ankara Şehir Hastanesi'nde anjiyo olduğunu ve yoğun bakımda kalacağını duyurdu.

Gergerlioğlu, yüksek tansiyon nedeniyle yoğun bakımda tutulan babasının sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Terörle Mücadele Şube ekipleri, Gergerlioğlu'nu cuma akşamı Ankara'daki evinde gözaltına almıştı.

'Doktor anjiyo önermesine rağmen cezaevine götürmüşler'

Salih Gergerlioğlu, eski milletvekili hakkında ilk hastane raporunda anjiyo yapılması önerilmesine rağmen güvenlik güçleri tarafından cezaevine götürüldüğünü belirterek tepki gösterdi.

Gergerlioğlu, "Hastaneye daha yeni getirildi. İlk hastanesindeki doktor anjiyo önermesine rağmen cezaevine götürmüşler. Böyle bir rezalet olabilir mi? Ne yapmaya çalışıyorsunuz?" paylaşımında bulundu.

Darp raporu: Sol elde sıyrık, kollar ve ensede kızarıklık

Avukatı Bişar Abdi Alınak, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Gergerlioğlu'na hastanede verilen darp raporunu paylaştı.

Raporda, gözaltına alınan eski milletvekilinin sol elinde sıyrık, her iki kol ve ensesinde kızarıklıklar olduğu belirtildi.

Geçici hekim kanaat raporunda, nefes darlığı beyan eden Ömer Faruk Gergerlioğlu'na yapılan tetkikler sonucu 'oksijen saturasyonu yüksekliği' nedeniyle oksijen verildiği belirtildi ve kardiyoloji görüşü tavsiye edildi.

Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurusunu değerlendirmesi bekleniyor

Sosyal medyada bir haberi paylaştığı için 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Gergerlioğlu'nun milletvekilliği 17 Mart'ta düşürüldü.

Gergerlioğlu karara tepki olarak HDP'nin Meclis'teki grup odasında "Adalet Nöbeti" adı altında protesto eylemi düzenlerken 21 Mart'ta gözaltına alınmış ve TBMM'den çıkartılmıştı.

Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan Gergerlioğlu Adalet Nöbeti eylemine HDP binasında devam ediyordu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu, TBMM Başkanlığı'nın alanına girdiğini belirterek, yetkisizlik nedeniyle oy birliğiyle reddetmişti.

Mahkeme, Gergerlioğlu'nun bireysel olarak yaptığı başvuruyu ise ayrıca değerlendirilecek.