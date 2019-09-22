Tutuklu, ailesinden uzakta tutulamaz

Kamu Denetçiliği Kurumu, mahpus bir ailenin başvurusunu değerlendirdi.

Adalet Bakanlığı’na ‘kimse ailelerinden uzaktaki cezaevlerinde tutulamaz’ diyen Kamu Denetçiliği Kurumu, Adalet Bakanlığı’na İngiltere ve Galler bölgesi Ceza İnfaz Kurumları Denetçiliği’nin ‘Yetişkin Mahkumların Rehabilitasyonu’ raporunu hatırlatarak tavsiyelerde bulundu. Adalet Bakanlığı’na gönderilen tavsiye raporunda, “Mahkumun yakınlarıyla bağlantıda kalmasının özel ve aile hayatına saygı hakkının esaslı unsurlarından olduğu, cezaevi idaresinin bu konuda gerekli yardımı sağlaması gerektiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından vurgulanan bir husustur” ifadelerine yer verildi. Gazete Duvar’ın haberine göre, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de Abdülkerim Avşar ve Abdülkerim Tekin adlı tutukluların istemleri dışında Kırıkkale Cezaevi’ne nakledilmesi üzerine yaptıkları başvuruyu karara bağlayarak Türkiye’yi tazminata mahkûm etti. Türkiye’nin her iki başvurucunun “aile hayatına saygı yükümlüğünü” ihlal ettiği kararına varan AİHM, her başvurucu için Türkiye’yi 6 bin euro tazminata mahkûm etti. Hukukçular, AİHM’in verdiği bu kararın bütün mahpusları etkileyeceğinin altını çiziyor.