Tutukluluğa itiraz reddedildi

Katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş’ın avukatı Uğur Poyraz’ın yaptığı itiraz talebini değerlendiren İstanbul 58’inci Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul 10’uncu Sulh Ceza Hâkimliğinin kararında usûl ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı ve Kabaş’ın benzer suçtan daha önceden de hakkında yargılama yapıldığı gerekçeleriyle itirazın reddine karar verdi.

Haber Merkezi

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