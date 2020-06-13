'Twitter, Türkiye'de yasaklanmayacak'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter'ın 7 bin 340 hesabı askıya alması sonrası sosyal medya platformunun Türkiye'de yasaklanacağına dönük endişelerin yersiz olduğunu söyledi. Ünal, Türkiye'nin, Çin ve İran gibi yasakçı bir tavır değil; özgürlük, kontrol ve tedbiri benimseyeceğini ifade etti.

Ünal, CNN Türk'te yayınlanan programda konuyla ilgili yine sosyal medya üzerinde gündeme gelen soruları yanıtladı; Twitter'ın yasaklanmasının söz konusu olmayacağını kaydetti.

'Twitter tarafsız bir platform olmadığını ortaya koydu'

Twitter, önceki gün "AK Parti gençlik yapılanmasıyla bağlantılı olduğu" gerekçesiyle 7 bin 340 hesabı kapattığını duyurmuştu. Bununla ilgili olarak ayrıca söz konusu kullanıcılara ilişkin verilerin incelendiği bir de rapor yayımladı.

Twitter'ın birlikte çalıştığı Stanford İnternet Gözlemevi tarafından hazırlanan rapor, sahte kimlik ve benzeri kullanıcı adlarıyla açılan hesapların 37 milyon tweetle AK Parti taraftarlığı yaptığını, CHP ve HDP'yi eleştirdiğini ortaya koydu.

Mahir Ünal ise ABD'li sosyal medya platformu Twitter'ın Türkiye'den 7 bin 300 hesabı askıya almasına ve buna gerekçe sunduğu rapora tepki gösterdi.

Ünal, "Bu hesaplarla ilgili bir rapor hazırlanıyor. Raporun hazırlanma biçimi de ilginç. Kendi sundukları data üzerinden bir inceleme yaptığınızda, yeşil küre kullanan hesaplar olmadığı görülüyor. Raporun son derece ideolojik kaygılarla hazırlandığı ortada." şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, "Twitter, Amerikan yargısına göre tarafsız bir platform. Herhangi bir şekilde içeriklere müdahalesi söz konusu olamaz. Tarafsız bir platform olarak, sadece veri sağlayıcı. Twitter bu kararla tarafsız bir platform olmadığını ortaya koydu. Barış Pınarı Harekatına destek vermenin kapatma nedeni olması kabul edilebilir mi?" dedi.