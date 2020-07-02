Üç-beş edepsizin suçu millete yüklenemez

Prof. Dr. Şaban Şimşek, sosyal medya kanalı Facebook’da Bakan Berat Albayrak ve eşine yapılan hakaretler sonrası iktidar tarafından gündeme getirilen ‘sosyal medya yasaklama” düşüncelerine dair bir kaç cümle kullandı.

Face’deki paylaşımında, “Suçlar şahsidir; oğulun suçu babaya, babanın suçu oğula yüklenemez! Esra Albayrak ve Başak Demirtaş için yapılan olmayasıca paylaşımlar lanetliktir! Gereği yapılmalı, müstehakları neyse tastamam verilmelidir. Buna, ahlak ve vicdan sahibi olan hiç kimsenin itirazı olacağı düşünülemez” ifadelerini kullandı. Prof. Akbaş, bu cümlelerin devamında sosyal medyaya yönelik iktidarın ve Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamaları yönelik ise, “Ama bunlar öne çıkarılıp, gerekçe gösterilip, bahane edilip(!) milletin tek nefes aldığı yer olan sosyal medya kapatılmamalı, kullanım imkânları daraltılmamalıdır! Bu yapılırsa, o çok öykünülen Abdülhamid Han’dan mülhem İSTİBDAT devrinden söz edenlere hak verilmiş, bunu aleyhte kullananlara güç kazandırılmış olunacaktır. Hadi siyasiler için daha bir geçer akçeden yola çıkalım; bu uygulama getirene OY kazandırmayacaktır. Suçlar şahsidir. Üç beş edepsizin suçu bütün millete yüklenemez, cezaları millete çektirilemez” ifadelerini de kullandı.

Siyasetçiler önce kendi trollerini susturacak

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı R.Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya platformlarının kontrol altına alınması gerektiğine yönelik açıklamalarını dünkü köşesinde yorumladı. Altaylı, “Dünyanın her yerinde anonimliğin arkasına sığınıp haysiyet cellatlığı yapanlar var sosyal medyada. Ve bundan şikâyet eden siyasetçiler, başkalarına hakaret edecek trol orduları beslediği sürece bu işin içinden çıkmak mümkün değil. Önce kendi trollerini susturacak. Sonra da esaslı bir ‘ceza’ mekanizması getirilecek” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Yeni Asya