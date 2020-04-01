Ülkemizdeki vefat sayısı 277'ye yükseldi

Sağlık Bakanlığı koronavirüsüyle ilgili son gelişmeleri https://covid19.saglik.gov.tr/ adresi aracılığıyla kamuoyu ile paylaştı. 'Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu' adıyla paylaşılan tabloda Türkiye'de 63 vatandaşımızın daha vefat ettiği belirtilerek toplam vefat sayısının 277'ye yükseldiği duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı'ndan paylaşılan tabloya göre son 24 saatte; 14396 test yapıldı, 2148 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 63 kişi vefat etti. Toplam test sayısının 106799, toplam vaka sayısının 15679, toplam vefat sayısının 277, toplam yoğun bakım hasta sayısının 979, toplam entübe hasta sayısının 692, toplam iyileşen hasta sayısının da 333 olduğu belirtildi. Haber Merkezi

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