Ulusal seferberlik ilan edelim

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, Prof. Dr. Bayram Öztürk ve Prof. Dr. Yeşim Büyükateş’in sunumlarını dinledi.

Komisyonda konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Marmara Bölgesi’ndeki sanayi yoğunluğunun Orta Anadolu’ya kaydırılmasını önerdi. Günay, şunları söyledi:

“Marmara Denizi’mizi müsilaj içinde görmek hepimizi üzüntüye boğuyor. Aslında müsilaj, geçmişten beri doğaya ve çevreye verdiğimiz zararların önemli sonuçlarından bir tanesi. Yapılan araştırmalara göre müsilajın tek bir sebebi yok. İklim değişikliğinin etkisiyle birlikte artan sıcaklık, deniz suyundaki durağanlık, atıkların arıtılmadan yoğun şekilde denize deşarj edilmesi ve azot-fosfor artışı gibi pek çok etken söz konusu. Bununla birlikte, evsel ve endüstriyel atıkların etkisi yadsınamayacak boyutta. Dolayısıyla bu soruna bütüncül yaklaşım gerekiyor. Türkiye’nin en gelişmiş bölgesi olan Marmara Bölgesi’ndeki illerimiz, ülkemiz ekonomik büyüklüğünün yaklaşık yüzde 40’ını oluşturmakta yani bölge, Türkiye’nin ekonomik zenginliği açısından tetikleyici rol oynuyor. Sanayi Marmara Bölgesi’ne sıkışmış durumda. Marmara Bölgesi’ndeki yoğunlaşmayı Orta Anadolu gibi yeni bölgelere genişletmemiz, Marmara Bölgesi’ni daha çok ileri teknoloji bölgesi olarak konumlandırmamız gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bölgedeki mevcut sanayi tesislerimizin çevresel dönüşümü, müsilaj sorununun çözümü için atılması gereken önemli adımlardan biridir.”

Ankara - anka