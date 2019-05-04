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Üniversite öğrencilerinden 4 bin kitaplı kütüphane

04 Mayıs 2019, Cumartesi 17:41
Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencileri, Aksaray Yeşilova Kasabasında bir ortaokula 4 bin kitaplı kütüphane kurdu.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencileri Topluma Hizmet Uygulaması Dersi kapsamında önemli bir kültürel projeye imza attılar. Proje koordinatörlüğünü öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz’ın yürüttüğü “Hayat Okumakla Güzel 3” projesiyle öğrenciler Aksaray Yeşilova Kasabası İbrahim Ethem Baysal Ortaokulu’na 4 bin kitaplı kütüphane kazandırdılar. İsmini, Aksaray’da görev yaparken İstanbul Teknofest’e katılmak üzere yola çıkan ve yolda geçirdiği elim trafik kazasında vefat eden BİLSEM’in müzik öğretmeni Tufan Baydan’dan alan kütüphanenin teslim törenine öğretmenin ailesi, Aksaray Millî Eğitim Şube Müdürü Murat Görmez, öğretmenler ve üniversite öğrencileri katıldı. 

‘Üç amacımız da gerçekleşmiş oldu’

“Öğretmen Tufan Boydan Kütüphanesi”nin teslim töreninde konuşan proje koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Yılmaz şunları söyledi: “Bu projeye başlarken üç amacımız vardı; ilki özellikle kitaba erişimin zor olduğu köy ve kasabalarda okuma kültürünü yaygınlaştırmak. İkincisi Eğitim Fakültemizdeki Topluma Hizmet Uygulaması Dersi ile öğretmen adaylarımızda yetiştiği ortama aidiyet duygusunu geliştirmek ve sosyal farkındalık oluşturmak. Üçüncüsü ise eğitmenlik mesleğindeki vefa duygusu ve değerinden yola çıkarak kendisi değerli bir eğitimci olan öğretmen Tufan Baydan’ın aziz hatırasını bâkileştirmekti. Mutluyuz ki, bu üç amacımız da bugün gerçekleşmiş oldu.” Kütüphanenin açılış töreninden sonra katılımcılar kütüphaneyi gezerek, emeği geçenlere teşekkür belgesi takdim edildi.

Etiketler: Aksaray Üniversitesi, okul, kitap, kütüphane
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