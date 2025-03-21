Üsküdar Üniversitesi’nde Bediüzzaman’ı anma programı

Bediüzzaman Said Nursî’nin vefatının 65. Yıldönümü münasebetiyle İstanbul’da Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda bir panel düzenlenecek.

22 Mart Cumartesi gerçekleşecek olan programın konusu “Hutbe-i Şamiye ve İslâm Dünyasının Meseleleri” olarak belirlenmiş. Program saat 14:00’te başlayacak. Kur’ân tilaveti ile açılışı yapılacak olan programa çok sayıda akademisyen konuşmacı katılacak. Moderatörlöğünü Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç’in yapacağı panele Prof. Dr. Adem Ölmez, Prof. Dr. İshak Özgel, Prof. Dr. Ahmet Yıldız konuşmacı olarak yer alacak. İstanbul - Yeni Asya

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