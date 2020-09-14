Vahdet Yılmaz dualarla...

Son dönemde hizmetlerini İstanbul ve Balkanlar ağırlıklı olarak sürdüren ve önceki gün İstanbul’da vefat eden Erzurum Nur hizmetinin emektarlarından Vahdet Yılmaz, dün İstanbul Edirnekapı Tokmaktepe mezarlığında dualarla toprağa verildi.

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