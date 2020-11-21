Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve TTB Aile Hekimliği Kolu, “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Kasım 2020” sonuçlarını kamuoyuna açıkladı.

Ankete göre koronavirüs vak’a sayısı yüzde 300 arttı. Ankete göre sadece aile hekimliği verilerinde Türkiye genelinde günlük vaka sayısı 47 bin 629’a, İstanbul’da günlük vaka sayısı 12 bin 631’e ulaştı. TTB’nin online olarak gerçekleştirdiği basın toplantısında konuşan Dr. Alican Bahadır, “Öyle bir noktaya geldik ki her 10 dakikada bir vatandaşımızı koronavirüs nedeniyle kaybediyoruz” dedi. Dr. Kazım Doğan Eroğulları da “Maalesef salgının kontrolünü kaybettik. Suçu ve sorumluluğu vatandaşa, yükü sağlık çalışanına yıkan, ikinci basamakta, yani tedavi edici hekimlikle karşılanan bir pandemi ile mücadele anlayışı başarılı olamayacaktı ve olamadı da” diye konuştu. Ankara - anka

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