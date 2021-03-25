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25 MART 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Vak’a sayısında dünya 3.’süyüz

25 Mart 2021, Perşembe 00:26
TÜRKİYE’DE HIZLA TIRMANAN KORONA VAK’ALARI ÜÇÜNCÜ REKORA DOĞRU GİDİYOR. VAK’A SAYISINDA HİNDİSTAN VE BREZİLYA’NIN ARDINDAN ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALIYORUZ.

BİR HAFTADA YÜZDE 64 ARTIŞ

Pozitif vak’a sayısı son bir haftada yüzde 64 artarak 16.749’dan 26.182’ye çıktı. Erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı: “Vak’a ve kayıp sayıları hayatımızı, sağlığımızı, çabayla kazandığımız serbestliği tehdit ediyor.”

NORMALLEŞME YÖNETİLEMEDİ

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Küçükosmanoğlu: “Normale dönüş sürecinin yönetilemeyişi vak’aların artmasına sebep oldu. Kapanma çağrıları yaptık, ama iktidar kapanmayı hem doğru uygulamadı, hem de sopa olarak kullandı.”

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Vak’a sayısında dünya 3.’süyüz

Türkiye 23 Mart itibariyle yeni vak’a sayısı oranında Hindistan ve Brezilya’nın ardından bütün dünyada üçüncü sırada yer alıyor.

Türkiye’de koronavirüs vak’aları ve salgına bağlı ölümlerde ciddî artış yaşanıyor. Türkiye 23 Mart itibariyle yeni vak’a sayısı oranında Hindistan ve Brezilya’nın ardından bütün dünyada üçüncü sırada yer alıyor. Son açıklanan verilere göre Türkiye’deki vak’a haritası alarm vermeye devam ediyor. Uzmanlar da sahadaki durumun “ciddî olmaya başladığı” uyarısını yapıyor. 

Aralıktan beri en yüksek seviye

Sağlık Bakanlığı’nın 22 Mart koronavirüs tablosuna göre günlük vak’a sayısı 22 bin 216.  Bu Aralık ortasından bu yana kaydedilen en yüksek rakam. Günlük vak’a sayısı ise 23 Mart itibariyle 26 binin üzerine çıktı, ağır hasta sayısı ise 1710’a yükseldi. 15 Aralık’ta 5 bin 988 ile pandemideki pik noktasına erişen ağır hasta sayısı 27 Şubat’ta 1187’ye kadar gerilemişti. Pozitif vaka sayısı son bir haftada yüzde 64 artarak 16 bin 749’dan 26 bin 182’ye çıktı. Erişkin yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 65 olarak açıklandı. DW Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, “yoğun bakıma yatan kişi sayılarının arttığına” dikkat çekiyor. 

Bu bir başarı hikâyesi değil

VOA Türkçe’nin haberine göre, İstanbul Tabip Odası, vak’alardaki artış nedeniyle daha nitelikli bir kapanmanın uygulanması yönündeki çağrısını yineledi.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, “normale dönüş” sürecinin yönetilemediğini ve vak’aların artmasına sebep olduğunu belirtti. Profesör Küçükosmanoğlu, ‘‘Türkiye, en çok vak’anın görüldüğü ülkeler arasında. Biz kapanma çağrıları yapmıştık en başında, fakat iktidar bu kapanmayı hem doğru uygulamadı hem de sopa olarak kullandı. Geldiğimiz durum bir başarı hikâyesi değil, yanlış politikalar sonucu yaşam savaşı verdiğimizin fotoğrafı’’ dedi.

 

“Sağlık çalışanları bu yükü kaldıramaz”

Yüksek ve çok yüksek riskli illerin artışının gelecek dönemde Kasım-Aralık aylarındaki sorunları yeniden gündeme getireceğine dikkat çeken Türk Tabipleri Birliği 2’nci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Eğer böyle bir durumla karşılaşırsak sağlık çalışanları bu yükü kaldıracak durumda değil” ifadelerini kullandı.

Ağır hasta ve ölüm sayıları bir haftada yüzde 25’in üzerinde artış gösterdi” dedi. “Salgın yönetimini topyekûn bir mücadele olarak düşünmek gerektiğini” belirten Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, “Aç-kapalarla bir yere gidemediğimiz bir yıldır ortada” ifadelerini kullandı. Bülent Ertuğrul’un önerisi ise, “Bir tam kapanmaya gidip sonra da kademeli bir açılışa doğru gitmek gerekiyor. Bu kapanma sırasında da mümkün olan en yüksek sayıda aşıyı yaparak özellikle risk grubundakileri ve altta yatan hastalığı olanları, yani ileri yaş ve altta yatan hastalığı olanları koruyucu aşılama programını tamamlayarak en azından yaşam yitim sayılarını azaltmamız gerekiyor.” 

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