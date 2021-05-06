Vak’a sayısında tablo skandalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçen haftaya göre 100 bin kişi başına düşen vak’a sayısının en çok azaldığı iller paylaşımı, Sağlık Bakanlığı’nın geçen hafta paylaştığı verilerle uyuşmuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçen haftaya göre 100 bin kişi başına düşen vak’a sayısının en çok azaldığı iller paylaşımının Sağlık Bakanlığı’nın geçen hafta paylaştığı verilerle uyuşmadığı ortaya çıktı. Koca, vak’aların en çok azaldığı ilin İzmir olduğunu belirtirken, Sağlık Bakanlığı verilerine göre vak’aların en çok Çanakkale’de azaldığı görüldü. Bakan Koca, yaptığı paylaşımda İzmir’de 100 bin kişi başına vak’a sayısının 399,78 azalarak 439,11’e düştüğünü belirtti. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın haftalık vaka haritasına göre bu ilin İzmir değil, Çanakkale olduğu görülüyor.

İllerin isimleri de yanlış

Koca’nın paylaştığı verilerde vak’a düşüşü yaşanan diğer illerin de isimlerinin yanlış olduğu ortaya çıktı. Verilere İstanbul yerine Sakarya’nın, Giresun’un yerine Adana’nın, Yalova yerine Kırşehir’in, Tekirdağ yerine Kars’ın, Bayburt yerine Tokat’ın, Kocaeli yerine Batman’ın, Sinop yerine Nevşehir’in, Kırklareli yerine Manisa’nın yazıldığı görülüyor. Verilerde ismi doğru yazılan tek şehir ise Zonguldak oldu. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Bakandan skandal sözler

Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Sinovac aşısında problem olduğunu kabul eden Koca, “ Şu anda Türkiye 100 milyon doz sinovac ile, 90 milyon doz BioNTech ile ve 50 milyon doz da Sputnik ile anlaşma imzalamış durumdadır. Yaklaşık nüfusumuzun 3 katı kadarlık doz aşı için anlaşmalar imzalanmıştır. (…) Bugün Çin’den aşı gelecekti nerede diye soranlar, dün Çin ile aramızdaki hassas konuları kaşıyarak ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin” dedi.