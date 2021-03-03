‘Vak’alar artarken tedbirler gevşetiliyor’

Covid-19 salgın tedbirlerinde ‘kademeli normalleşme’ takvimi açıklanırken, vak’a sayısına göre düşük ve orta riskli illerde tedbirler esnetildi.

BBC Türkçe’ye konuşan sağlıkçılar ise “artan vak’a sayılarına rağmen” kademeli normalleşme sürecine geçildiğini belirterek, eldeki “kısıtlı verilerin” dahi normalleşme sürecine geçebilmek için yeterli olmadığını söylüyor. 1 Mart itibarıyla Türkiye’de artık farklı risk düzeylerindeki illerde farklı Covid-19 tedbirleri uygulanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin Covid-19 risk durumunu belirleyen standartların Bilim Kurulu tarafından belirlendiğini açıkladı. Sağlıkçılara göre bir şehrin Covid-19 risk haritasını belirleyebilmek için tek başına bu veriler yeterli olmadığı gibi, eldeki bu veriler bile salgında normalleşme sürecine geçmek için ‘erken’ olduğunu söylüyor.

Okunma Sayısı: 220

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.