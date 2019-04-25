Valilikten Taksim'de 1 Mayıs İşçi bayramı kutlamalarına izin yok

İstanbul Valiliği, Taksim Meydanı için yapılan başvuruyu reddetti.

1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydanı için yapılan başvuru İstanbul Valiliği tarafından reddedildi. İstanbul Valiliği, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB), 1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü Taksim’de kutlamak için yaptıkları başvuruyu reddetti.

Okunma Sayısı: 270

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.