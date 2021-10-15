Vatandaş isyan etti

Devlet hastanelerine randevu alamayan vatandaşların tepkisi Twitter’da gündem oldu.

Sağlık Bakanlığı’nın randevu alma sistemleri MHRS ve ALO 182’den randevu alamayan vatandaşlar, sosyal paylaşım sitesi Twitter’da tepkilerini dile getirdi.

#MHRS ve #RandevuAlamıyoruz hashtagini Trend Topic listesinde ilk sıralara taşıyan vatandaşlar, sağlık hizmetinden faydalanamadıklarını aktarırken, hekimler ise yoğun çalışma şartları sebebiyle şikâyetlerini paylaştı.

İşte o tepkilerden bazıları: “Âcil muayene olmam gereken bir durumum var ordan oraya sevk ediliyorum her sevk edilişimde 20 gün sonraya randevu alabiliyorum. Şimdi de 7 Aralık için ultrason sırası vermişler. İnşallah ölmem” “Randevu alsan ne olacak, bir fizik tedaviyi bir seneye atıyor, paran varsa özele git diyor... Sıra gelecekte tedavi olucan...” “Ülkemizde iyi giden bir sağlık sistemimiz vardı, artık o da çöküyor.” “Gerçekten ben diyim 3 ay siz diyin 6 ay saymayı bıraktım randevu alamıyorum endodonti bölümüne. Gerçekten şu bölüme randevu alabilen var mi? Her şey normallesti de neden dis sagligi merkezleri normallesmedi ? Vallahi yeter.”