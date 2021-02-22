Vatandaşa lânet okunmaz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP ve HDP’ye yönelik olarak kullandığı “Seçimlerde 4 tane oy alabilmek için olmadık kalıba giriyorsunuz. Lânet olsun oylarına. Onların oylarının Allah belâsını versin. Bunları her fırsatta söylemeliyiz” ifadesiyle ilgili açıklama yaptı.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek’e konuşan Özhaseki, şunları söyledi: “Evet ‘lânet olsun’ kısmı aşırıya gitmiş olabilir. HDP’nin tavrını anlayabiliyorum, ama CHP’lilerin bir kez olsun HDP’ye ‘terörle aranıza mesafe koyun’ dememesini anlamakta zorlanıyorum. Evet, aşırıya gitmiş olabilir. ‘Vatandaşa lânet olsun’ olmaz, kabul edilemez. Oy veren neticede gariban vatandaş. Bölgede bir sürü çile çekmiş. Konuşma heyecanıyla, duruma olan isyanla o ifadeyi kullanmış olabilirim. Ancak kastettiğim oy veren vatandaş değil.”

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