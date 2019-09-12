"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Vatandaşların yüzde 84'ü Suriye politikasının değişmesini istiyor

12 Eylül 2019, Perşembe 10:51
CHP tarafından yapılan ankete göre, tüm parti tabanları hükümetin Suriye politikasını değiştirmesi yönünde, ortalama yüzde 84 oranında ortak görüş bildirdi.

CHP tarafından gerçekleştirilen ankete göre, bütün parti tabanlarında Suriyeli sığınmacılara yönelik ortalama yüzde 77 oranında olumsuz algı öne çıkarken, tüm parti tabanları Suriyeli sığınmacıları ortalama yüzde 73 oranında bir güvenlik tehdidi olarak görüyor.

Cumhuriyet'in haberine göre CHP’nin elindeki ankete hükümetin Suriye politikasına ilişkin vatandaşın tepkisi yansıdı. Ankette bulunan "Türkiye’nin Suriye politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" yönündeki soruya katılımcıların yüzde 26.7’si "Başarılı", yüzde 68’i ise "Başarısız" yanıtını verdi.

Katılımcıların yüzde 5.4’ü ise bu soruya ilişkin fikri olmadığını belirtti.

Parti tabanlarına göre incelendiğinde AKP'ye oy verdiğini ifade edenlerin yüzde 51.1’i Türkiye’nin Suriye politikasını başarılı bulurken, yüzde 40.5’i başarısız bulduğunu kaydetti. MHP’ye oy verenlerin de yüzde 18.7’si Suriye politikasının başarılı olduğunu düşünürken, yüzde 76’sı başarısız olduğunu ifade etti. CHP seçmeninin yüzde 88.5’i, İyi Parti seçmeninin yüzde 89’u, HDP seçmeninin de yüzde 93.9’u Suriye politikasının başarısız olduğu görüşünü bildirdi. Anket kapsamında katılımcılara açık uçlu olarak "Şu ana kadar Suriye’deki krizden en çok hangi ülke zarar gördü?" sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 85’i en çok zarar gören ülkenin Türkiye olduğunu bildirirken, yüzde 5.3’ü Suriye yanıtını verdi.

AKP'ye oy verenlerin yüzde 73,6'sı Suriye politikasının değişmesini istiyor

Katılımcıların yüzde 83.6’sı hükümetin Suriye politikasını değiştirmesi gerektiği görüşünü dile getirdi. Anket çalışmasında son 3 yıl içerisinde Suriye politikasının revize edilmesi yönündeki görüşün toplum genelinde 18 puan arttığı vurgulandı. Ankette 24 Haziran 2018 tarihinde AKP'ye oy verdiğini ifade edenlerin yüzde 73.6’sı, CHP’ye oy verenlerin yüzde 93.4’ü, MHP’ye oy verenlerin yüzde 95.6’sı, HDP’ye oy verenlerin yüzde 90.6’sı, İyi Parti’ye oy verenlerin yüzde 83’ü, SP’ye oy verenlerin de yüzde 57.1’i hükümetin Suriye politikasını değiştirmesi gerektiği görüşünü savunuyor. Katılımcıların yüzde 75.2’si sığınmacılara yönelik politikayı onaylamadığını belirtti. Onaylayanların oranı yüzde 16’da kalırken, parti tabanlarına göre dağılıma bakıldığında AKP seçmeninin yüzde 55.5’i, CHP seçmeninin yüzde 93.1’i, MHP seçmeninin yüzde 84.2’si, HDP seçmeninin yüzde 82.2’si, İYİ Parti seçmeninin yüzde 86.9’u, SP seçmeninin yüzde 95’i sığınmacı politikasını onaylamadığını bildirdi.

Etiketler: Suriye, AKP, Türkiye, politika, CHP, anket
Okunma Sayısı: 224
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İthal cihazı yüzde 80 daha ucuz maliyetle ürettiler

    Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu

    Murat Kurum: 1,5 milyon konutun dönüşümü 5 yıl içinde yapılacak

    Dünyanın en iyi 500 üniversitesi içinde Türkiye'den sadece iki üniversite var

    Netanyahu'dan Gazze'ye saldırı tehdidi

    Vatandaşların yüzde 84'ü Suriye politikasının değişmesini istiyor

    Sigara ve alkol satışı yapan yerlere operasyon: Aranan 371 kişi yakalandı

    BM: Suriye'de ABD, Rusya, Suriye rejimi ve YPG savaş suçu işledi

    ABD, terör örgütü DSG militanlarının eğitimine dair video yayınladı

    12 Eylül’ün tahribatı hâlâ devam ediyor

    İngiliz hükümetinin 'anlaşmasız Brexit' senaryosunu kamuoyu ile paylaşıldı

    Slovenya Cumhurbaşkanının Türkiye açıklamasına tepki büyüyor

    Bahamalar'da 2 bin 500 kişi halen kayıp

    Birlikte çalışılırsa Ortadoğu’da barış sağlanır

    BM'ye Keşmir için harekete geç çağrısı

    Bolton'ın görevden alınmasına ilişkin yeni iddia

    Trump'tan Taliban'a: ABD'nin hiç kullanmadığı kadar güç kullanırız

    Senegal'deki skandala ilişkin tartışmalar büyüyor: Yasakçı okul kapanabilir

    Arakanlıların Bangladeş'teki geleceği de meçhul

    Almanya, otomobillerde sigarayı yasaklamaya hazırlanıyor

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “Tehdit dili” işe yaramadı…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Darbecilerin günah galerisi
    Süleyman KÖSMENE

    Haramın ve helâlin sınırları
    Ahmet BATTAL

    Cenneti alet eden siyaset
    Abdil YILDIRIM

    Namazını kaza etmeden ya başına bir kaza gelirse?
    Faruk ÇAKIR

    Gerçeklerle yüzleştiniz mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    Said Nursî’nin gözüyle Van..
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    12 Eylül’ün tahribatı hâlâ devam ediyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.