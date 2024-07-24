Vergiyi, çok kazanandan alın

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelen Öz İplik-İş Genel Başkanı Rafi Ay, “Asgari ücrete ara zam yapılmalı. Vergiyi çok kazanandan almak gerekir. Emeğin üzerindeki vergi yükünü alın. Tasarrufu kamu kaynakları yapar. Dolaylı vergiyi de direk vergiyi de bu ülkenin emekçiler ödüyor. Adalet emekçilerin üzerinden sağlanmamalı” diye konuştu.

Tekstil sektörü örgütlenmesi konusunda yasal ve idari engellerin olduğunu ifade eden Ay, “Ekonomik sıkıntılarla boğuşuyoruz. Bu ekonomik sıkıntılarla boğuşanlar emekçiler. Az kazanandan az çok kazandan çok vergi alınmalı ama döndüğümüz zaman bu değil. Asgari ücretin artışı oranı kadar vergi oranları atılmalıdır. Vergiyle ilgili adalet sağlanmalı. Emeğin üzerindeki vergi yükünü alın. Tasarrufu kazanandan yaparsınız” dedi. Mehmet Kara - ANKARA

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