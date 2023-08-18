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18 AĞUSTOS 2023 CUMA - YIL: 54

Verilen sözler 6 ayda unutuldu

18 Ağustos 2023, Cuma 00:14
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Van Şubesi, Türkiye’nin yakın tarihindeki en büyük depremlerinden biri olan 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 24. yıl dönümü ve Deprem Haftası nedeniyle bir basın açıklaması düzenledi.

Hâlâ ders almayacak mıyız?

 

İMO Van Şubesi Başkanı Mihail Atik, yapılan basın açıklamasında depremlerdeki yıkımın nedenlerine ve bu tür felaketlerin önlenmesine yönelik alınması gereken önlemlere vurgu yaptı.

Gazete Duvar’ın haberine göre, 6 Şubat 2023 Depremlerinin ardından birçok tartışmanın yapı üretimi ve denetiminde yoğunlaştığını belirten Atik, açıklamasında şunları ifade etti: “6 Şubat Depremlerinin hemen ardından haftalar boyunca tüm basın-yayın kuruluşlarında yapı üretimi ve denetimindeki sorunlar enine boyuna tartışıldı. Odamız konuyla ilgili yapılması gerekenleri, yıkımın nedenlerini tüm açıklığıyla ortaya koydu. Ne var ki depremin üzerinden henüz 6 ay geçmesine rağmen konu kamuoyunun, yetkili kurum ve kuruluşların ve yöneticilerin gündeminden çıkmış, verilen sözler çoktan unutulmuş görünmektedir.”

Haber Merkezi

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