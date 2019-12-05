Vetonun sebebi oy düşüşü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu göreve geldikten sonra ilk veto hakkını, Dijital Hizmet Vergisi Yasası’nın “termik santrallere filtre takılması” zorunluluğunu yaklaşık 2,5 yıl erteleyen 50. maddesi için kullandı.

Veto öncesi evet, sonra teşekkür Vetoya giden süreci, AKP içinde düzenlemeye karşı olan bazı milletvekillerinin Erdoğan’la yaptıkları görüşmeyle ikna etmelerinin hazırladığı belirtilirken; muhalefete göre, termik santral olan yerlerde yaptırılan kamuoyu anketlerinde AKP oylarının erimesi belirleyici oldu. Veto hamlesi, Erdoğan’ın başkanlık sistemiyle ilgili yöneltilen “tek adam” eleştirilerinin önünü kesmeye dönük yeni siyaset stratejisinin adımı olarak da görülüyor. BBC Türkçe’nin haberine göre, CHP’li bazı milletvekilleri, Erdoğan’ın yasama süreçlerinde düzenlemeden haberdar olmasına rağmen, karşı çıkmadığına dikkat çekiyorlar. CHP kulislerinde, kamuoyunda tepki çeken uygulamayla ilgili AKP’nin termik santrallerin olduğu yerleri de kapsayacak şekilde anket yaptırdığı ve muhtemelen buradaki oy düşüşlerini dikkate alarak Erdoğan’ın veto yetkisini kullanmış olabileceği yorumu yapılıyor.

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