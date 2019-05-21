Vicdanın ve insanlığın zaferi

Kanser tedavisi görmek için yurt dışına gitmek isteyen fakat KHK ile ihraç edildiği gerekçesiyle kendisine pasaport verilmeyen Prof. Dr. Haluk Savaş, başvurusunun sonuçlandığını söyledi.

Kanser tedavisi için yurt dışına gitmek isteyen Prof. Dr. Haluk Savaş’a pasaport verildi. Savaş’a Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden ihraç edildiği gerekçesiyle pasaport verilmemişti. Prof. Dr. Haluk Savaş, yargılandığı davadan beraat etmiş ve yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmıştı. Twitter hesabından yaşananları duyuran Savaş’a pasaport verilmesi için, binlerce paylaşım yapılmıştı. Artı Gerçek’ğin haberine göre Twitter hesabından bir video paylaşan Haluk Savaş, kendisine ve eşine pasaportlarının verildiğini açıkladı. Yaşanan süreci hatırlatan Savaş, “KHK’lı olduğumuz için pasaport alamayacağımız yani yurt dışına çıkamayacağımız gerçeğiyle karşılaştık. Çok üzüldüm. Tabiri uygunsa boynumu büküp muayenehaneme geri döndüm” dedi. Kendisine farklı kesimlerden destek geldiğini anlatan Savaş, “Bu tabii toplumun, sosyal medyanın, vicdanın ve insanlığın başarısıydı. Türkiye’de devlet kurumlarına karşı endişelerim vardı ama toplumun çökmediğini, geliştiğini her siyasal görüşten siyasetçi, bilim adamı, sanatçı ve halk ispatladı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Pasaportlarımız bugün itibariyle geldi ve yurt dışına çıkabileceğiz” dedi.

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